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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется между теплым сектором южного циклона и юго-западным отрогом антициклона с северо-запада. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T17:05+0300
2022-06-01T17:05+0300
2022-06-01T17:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. В четверг, 2 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется между теплым сектором южного циклона и юго-западным отрогом антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. В четверг, 2 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.