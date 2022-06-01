https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-2-iyunya-1039344121.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется между теплым сектором южного циклона и юго-западным отрогом антициклона с северо-запада. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T17:05+0300

2022-06-01T17:05+0300

2022-06-01T17:05+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. В четверг, 2 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии