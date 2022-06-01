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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР
Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР
Российская армия продолжает наступление на Украине, уничтожает военную технику и инфраструктуру противника. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T12:44+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Средства ПВО России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в небе над ДНР, сообщает Министерство обороны России.Также было сбито семь украинских беспилотников и перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".Пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ были уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования.Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России за сутки был поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники, было уничтожено более 140 националистов, 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ".Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, 623 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 200 националистов, 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Одна из ее главных целей - подрыв боевого потенциала противника. В рамках задачи по демилитаризации страны все подразделения российской армии уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/na-azovstali-nashli-zaminirovannymi-152-tela-ukrainskikh-voennykh-1039325513.html
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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР
12:44 01.06.2022 (обновлено: 13:02 01.06.2022)
Российская армия продолжает наступление на Украине, уничтожает военную технику и инфраструктуру противника.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
Средства ПВО России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в небе над ДНР, сообщает
Министерство обороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова", – говорится в сообщении.
Также было сбито семь украинских беспилотников и перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".
Пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ были уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России за сутки был поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники, было уничтожено более 140 националистов, 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ".
Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, 623 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов уничтожено до 200 националистов, 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Одна из ее главных целей - подрыв боевого потенциала противника. В рамках задачи по демилитаризации страны все подразделения российской армии уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.