https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-su-25-v-dnr-1039340526.html

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Российская армия продолжает наступление на Украине, уничтожает военную технику и инфраструктуру противника. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T12:44+0300

2022-06-01T12:44+0300

2022-06-01T13:02+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Средства ПВО России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в небе над ДНР, сообщает Министерство обороны России.Также было сбито семь украинских беспилотников и перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".Пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ были уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования.Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией России за сутки был поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники, было уничтожено более 140 националистов, 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ".Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, 623 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 200 националистов, 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Одна из ее главных целей - подрыв боевого потенциала противника. В рамках задачи по демилитаризации страны все подразделения российской армии уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/na-azovstali-nashli-zaminirovannymi-152-tela-ukrainskikh-voennykh-1039325513.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/severodonetskiy-kotel-raskalyvaet-edinstvo-evropy-1039321489.html

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