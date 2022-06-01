https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/syurprizy-i-poleznyy-opyt-den-zaschity-detey-otmetili-v-abkhazii-1039348080.html

Сюрпризы и полезный опыт: День защиты детей отметили в Абхазии

Сюрпризы и полезный опыт: День защиты детей отметили в Абхазии

День защиты детей 1 июня по традиции отмечают в Абхазии ярко и весело. В Сухуме к празднику организовали спортивные соревнования, мастер-классы, концерты и... 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T21:44+0300

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сухум

абхазия

дети

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СУХУМ, 1 июн - Spunik, Асмат Цвижба. В первый день лета весь мир отмечает важный праздник - День защиты детей. Самые юные жители и гости Сухума смогли отпраздновать его, приняв участие в самых разнообразных мероприятиях.Спорт и детство Праздник в начался на теннисных кортах - там при финансовой поддержке Правительства Москвы был организован теннисный турнир.В нем приняли участие 60 теннисистов в трех возрастных категориях: до девяти лет, от девяти до десяти лет и от 11 до 13 лет. Директор теннисного клуба "Акуа" Беслан Ашуба выразил надежду на то, что подобные турниры будут проходить чаще, чтобы юные спортсмены могли "развиваться, расти и становиться профессионалами". Открыли турнир участницы коллектива чирлидинга "Cheerio", которые поприветствовали спортсменов танцем, включающим в себя сложные акробатические элементы. Кроме того, на Набережной Махаджиров для учащихся столичных школ была организована легкоатлетическая эстафета.Экскурсия во "взрослую жизнь" Подопечные фонда "Киараз" провели праздничный день с пользой. Дети побывали в гостях у редакции Sputnik Абхазия, где им рассказали, как создаются новости и видео для соцсетей, показали, что происходит "по ту сторону" радиоприемника, и даже разрешили поучаствовать в выпуске новостей. После этого ребята посетили Министерство иностранных дел Абхазии. С ними поделились дипломатическими "секретами", рассказали, как происходит обмен официальными документами и не отпустили без подарков. Также подопечные познакомились с работой режиссера Джано Цурцумия, поснимали на профессиональную камеру и попробовать себя в роли звукорежиссеров. На этом их насыщенный день не закончился - для ребят провели экскурсию в Музее монет Банка Абхазии. Там они смогли увидеть, каким банкнотами расплачивались в царские времена, рассмотреть самую древнюю монету, найденную на территории Абхазии, полюбоваться современными памятными монетами из драгоценных металлов.Cюрпризы и подарки Настоящий праздник детства был организован при поддержке Правительства Москвы на культурно-деловой площадке "Гума". Маленькие жители столицы смогли принять участие в мастер-классах по робототехнике, стрельбе из лука и инженерии, поучаствовать в лабораторных экспериментах. Детей развлекали аниматоры, которые подготовили мыльное шоу. Помимо прочего, на "Гуме" угощали сладостями, а в летнем кинотеатре показывали мультфильм. На ярмарке во дворе были представлены изделия ручной работы, игрушки, украшения и картины юных художников. Детям мероприятие очень понравилось, они с удовольствием принимали участие во всех играх и конкурсах."Мне очень понравился праздник. Я почувствовала в мастер-классах, вкусно поела и, вообще, хорошо провела время",- призналась одна из "виновников праздника" Алина.Помощь тем, кому повезло меньшеБлаготворительный фонд "Ашана" организовал акцию "Добрый картофель". Она проходила в сети ресторанов быстрого обслуживания "ABURGER" в Сухуме, и вся выручка от продажи картошки фри или картофеля по-деревенски в дальнейшем пойдет на благое дело - помощь тяжело больным детям из Абхазии.За кассой в этот день стояли известные в республике артисты, журналисты и общественные деятели. В рамках акции была устроена и ярмарка-продажа изделий ручной работы и благотворительная лотерея.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/tennisnyy-turnir-ko-dnyu-zaschity-detey-otkrylsya-v-sukhume-1039338114.html

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