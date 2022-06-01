https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/tennisnyy-turnir-ko-dnyu-zaschity-detey-otkrylsya-v-sukhume-1039338114.html

Теннисный турнир ко Дню защиты детей открылся в Сухуме

Теннисный турнир ко Дню защиты детей открылся в Сухуме

Турнир, посвященный Дню защиты детей, организован при финансовой поддержке правительства Москвы. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T10:45+0300

2022-06-01T10:45+0300

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сухум

абхазия

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытый детский турнир, посвященный Дню защиты детей, открылся в Сухуме 1 июня.С праздником юных теннисистов и всех детей Абхазии поздравил руководитель Дома Москвы Александр Бигвава."Хочу пожелать вам счастливого и беззаботного детства. Чтобы искренние улыбки никогда не сходили с ваших лиц и, конечно же, крепкого здоровья. Чтобы вырасти здоровыми, нужно заниматься спортом, поэтому мы решили организовать такой турнир. Надеюсь, это станет ежегодной традицией", – добавил он.Директор теннисного клуба "Акуа" Беслан Ашуба выразил надежду, что подобные турниры будут проходить чаще, чтобы юные спортсмены могли "развиваться, расти и становиться профессионалами".Открыли турнир участницы коллектива чирлидинга "Cheerio", которые танцем с акробатическими элементами поприветствовали спортсменов.Турнир по теннису продлится до 6 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-zaschity-detey-1039337330.html

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