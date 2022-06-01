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Теннисный турнир ко Дню защиты детей открылся в Сухуме
Теннисный турнир ко Дню защиты детей открылся в Сухуме
Турнир, посвященный Дню защиты детей, организован при финансовой поддержке правительства Москвы. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T10:45+0300
2022-06-01T10:45+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытый детский турнир, посвященный Дню защиты детей, открылся в Сухуме 1 июня.С праздником юных теннисистов и всех детей Абхазии поздравил руководитель Дома Москвы Александр Бигвава."Хочу пожелать вам счастливого и беззаботного детства. Чтобы искренние улыбки никогда не сходили с ваших лиц и, конечно же, крепкого здоровья. Чтобы вырасти здоровыми, нужно заниматься спортом, поэтому мы решили организовать такой турнир. Надеюсь, это станет ежегодной традицией", – добавил он.Директор теннисного клуба "Акуа" Беслан Ашуба выразил надежду, что подобные турниры будут проходить чаще, чтобы юные спортсмены могли "развиваться, расти и становиться профессионалами".Открыли турнир участницы коллектива чирлидинга "Cheerio", которые танцем с акробатическими элементами поприветствовали спортсменов.Турнир по теннису продлится до 6 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-zaschity-detey-1039337330.html
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сухум, абхазия
Теннисный турнир ко Дню защиты детей открылся в Сухуме
10:45 01.06.2022 (обновлено: 11:25 01.06.2022)
Турнир, посвященный Дню защиты детей, организован при финансовой поддержке правительства Москвы.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытый детский турнир, посвященный Дню защиты детей, открылся в Сухуме 1 июня.
Свои силы в турнире попробовали 60 участников в трех возрастных категориях: до девяти лет, от девяти до десяти лет и от 11 до 13 лет.
С праздником юных теннисистов и всех детей Абхазии поздравил руководитель Дома Москвы Александр Бигвава.
"Хочу пожелать вам счастливого и беззаботного детства. Чтобы искренние улыбки никогда не сходили с ваших лиц и, конечно же, крепкого здоровья. Чтобы вырасти здоровыми, нужно заниматься спортом, поэтому мы решили организовать такой турнир. Надеюсь, это станет ежегодной традицией", – добавил он.
Директор теннисного клуба "Акуа" Беслан Ашуба выразил надежду, что подобные турниры будут проходить чаще, чтобы юные спортсмены могли "развиваться, расти и становиться профессионалами".
Открыли турнир участницы коллектива чирлидинга "Cheerio", которые танцем с акробатическими элементами поприветствовали спортсменов.
Турнир по теннису продлится до 6 июня.