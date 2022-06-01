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Турция отменила ПЦР-тесты для вакцинированных туристов
Турция отменила ПЦР-тесты для вакцинированных туристов
С начала лета россиянам для поездки в Турцию потребуется только загранпаспорт. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T16:35+0300
2022-06-01T16:35+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Турция вернулась к доковидным правилам въезда и отменила требование по предоставлению ПЦР-тестов, сообщает Ассоциация туроператоров России.Ранее страна смягчила правила въезда – ПЦР-тесты были отменены для вакцинированных туристов, но по-прежнему требовались тем, кто по каким-то причинам не был привит.Сейчас же страна полностью вернулась к правилам, действовавшим до начала мировой пандемии и россиянам, как и раньше, для поездки в страну понадобится только действующий загранпаспорт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/onischenko-sravnil-plyazhi-abkhazii-i-krasnodarskogo-kraya-1039318970.html
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Турция отменила ПЦР-тесты для вакцинированных туристов
16:35 01.06.2022 (обновлено: 16:36 01.06.2022)
С начала лета россиянам для поездки в Турцию потребуется только загранпаспорт.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
Турция вернулась к доковидным правилам въезда и отменила требование по предоставлению ПЦР-тестов, сообщает
Ассоциация туроператоров России.
"После оценки текущей ситуации, связанной с течением пандемии коронавируса, у въезжающих в Турцию через все пограничные пункты, начиная с 1 июня 2022 года, не будут требовать справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда или экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее, чем за 48 часов до въезда в страну", – говорится в циркуляре МВД Турции.
Ранее страна смягчила правила въезда – ПЦР-тесты были отменены для вакцинированных туристов, но по-прежнему требовались тем, кто по каким-то причинам не был привит.
Сейчас же страна полностью вернулась к правилам, действовавшим до начала мировой пандемии и россиянам, как и раньше, для поездки в страну понадобится только действующий загранпаспорт.