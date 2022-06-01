https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/turtsiya-otmenila-ptsr-testy-dlya-vaktsinirovannykh-turistov-1039344040.html

Турция отменила ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Турция отменила ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

С начала лета россиянам для поездки в Турцию потребуется только загранпаспорт. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T16:35+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Турция вернулась к доковидным правилам въезда и отменила требование по предоставлению ПЦР-тестов, сообщает Ассоциация туроператоров России.Ранее страна смягчила правила въезда – ПЦР-тесты были отменены для вакцинированных туристов, но по-прежнему требовались тем, кто по каким-то причинам не был привит.Сейчас же страна полностью вернулась к правилам, действовавшим до начала мировой пандемии и россиянам, как и раньше, для поездки в страну понадобится только действующий загранпаспорт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/onischenko-sravnil-plyazhi-abkhazii-i-krasnodarskogo-kraya-1039318970.html

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