https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/chislennost-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-sokratilas-vdvoe-1039354546.html
Численность иностранных наемников на Украине сократилась вдвое
Численность иностранных наемников на Украине сократилась вдвое
Также Минобороны сообщает, что многие наемники, столкнувшиеся с реальными военными действиями, стараются покинуть Украину, но их выезду препятствует киевский... 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T12:19+0300
2022-06-02T12:19+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза, сообщает Министерство обороны России.По данным ведомства, сотни иностранных наемников были уничтожены высокоточным оружием еще на местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений, но еще больше их было уничтожено во время боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заметил, что украинские военачальники в ВСУ и Нацгвардии стремятся снизить потери своих военнослужащих и поэтому не жалеют иностранцев.Министерство обороны России напоминает, что по нормам международного гуманитарного права наемники не считаются комбатантами, и лучшее, что их ожидает за участие в боевых действиях, – это уголовная ответственность. А то, что киевский режим пытается гарантировать им правовую защиту, включая в списочный состав ВСУ или Нацгвардии, или выдавая украинские паспорта, их не спасет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-su-25-v-dnr-1039340526.html
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россия, украина, министерство обороны рф
Численность иностранных наемников на Украине сократилась вдвое
12:19 02.06.2022 (обновлено: 12:27 02.06.2022)
Также Минобороны сообщает, что многие наемники, столкнувшиеся с реальными военными действиями, стараются покинуть Украину, но их выезду препятствует киевский режим.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik.
Численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза, сообщает
Министерство обороны России.
"По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, сотни иностранных наемников были уничтожены высокоточным оружием еще на местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений, но еще больше их было уничтожено во время боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.
Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заметил, что украинские военачальники в ВСУ и Нацгвардии стремятся снизить потери своих военнослужащих и поэтому не жалеют иностранцев.
Министерство обороны России напоминает, что по нормам международного гуманитарного права наемники не считаются комбатантами, и лучшее, что их ожидает за участие в боевых действиях, – это уголовная ответственность. А то, что киевский режим пытается гарантировать им правовую защиту, включая в списочный состав ВСУ или Нацгвардии, или выдавая украинские паспорта, их не спасет.