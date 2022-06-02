https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/chislennost-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-sokratilas-vdvoe-1039354546.html

Численность иностранных наемников на Украине сократилась вдвое

Численность иностранных наемников на Украине сократилась вдвое

Также Минобороны сообщает, что многие наемники, столкнувшиеся с реальными военными действиями, стараются покинуть Украину, но их выезду препятствует киевский... 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T12:19+0300

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза, сообщает Министерство обороны России.По данным ведомства, сотни иностранных наемников были уничтожены высокоточным оружием еще на местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений, но еще больше их было уничтожено во время боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта.Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заметил, что украинские военачальники в ВСУ и Нацгвардии стремятся снизить потери своих военнослужащих и поэтому не жалеют иностранцев.Министерство обороны России напоминает, что по нормам международного гуманитарного права наемники не считаются комбатантами, и лучшее, что их ожидает за участие в боевых действиях, – это уголовная ответственность. А то, что киевский режим пытается гарантировать им правовую защиту, включая в списочный состав ВСУ или Нацгвардии, или выдавая украинские паспорта, их не спасет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-su-25-v-dnr-1039340526.html

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россия, украина, министерство обороны рф