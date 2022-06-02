https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/dobryy-kartofel-v-khode-blagotvoritelnoy-aktsii-sobrali-bolee-120-tysyach-rubley-1039352350.html

"Добрый картофель": в ходе благотворительной акции собрали более 120 тысяч рублей

"Добрый картофель": в ходе благотворительной акции собрали более 120 тысяч рублей

Благотворительная акция ко Дню защиты детей "Праздник детства. Добрый картофель" прошла 1 июня в ресторане быстрого питания на сухумской набережной. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T11:23+0300

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ходе акции "Праздник детства. Добрый картофель", приуроченной к Дню защиты детей, было собрано более 120 тысяч рублей. Об этом в интервью Sputnik рассказала организатор мероприятия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Помимо акции по продаже картофеля фри, фонд "Ашана" организовал ярмарку-продажу изделий местных ремесленников и лотерею, в которой было разыграно более 30 призов. Призы были предоставлены фонду другими организациями, выиграть их мог любой покупатель, получивший вместе со своим заказом лотерейный номерок. Традиционно, в рамках акции картошку с прилавка продавали известные в Абхазии люди. В этот раз среди них были генеральный директор сотовой компании "А-Мобайл" Борис Барциц, депутат абхазского Парламента Инар Гицба, психолог Элана Кортуа, актер Джамбул Жордания и многие другие.Стоимость прохождения двух курсов терапии для подопечной культурно-благотворительного фонда "Ашана" Таисии Хагба – более 542 тысяч рублей. Сбор средств был объявлен 18 мая, и, учитывая результаты акции, большая часть суммы уже собрана.Благотворительная акция "Праздник детства. Добрый картофель" совместно проводят культурно-благотворительный фонд "Ашана" и сеть ресторанов быстрого обслуживания "ABURGER".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/detskiy-den-kak-v-sukhume-otmetili-prazdnik-dlya-samykh-malenkikh-1039347536.html

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