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"Добрый картофель": в ходе благотворительной акции собрали более 120 тысяч рублей
"Добрый картофель": в ходе благотворительной акции собрали более 120 тысяч рублей
Благотворительная акция ко Дню защиты детей "Праздник детства. Добрый картофель" прошла 1 июня в ресторане быстрого питания на сухумской набережной. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T11:23+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ходе акции "Праздник детства. Добрый картофель", приуроченной к Дню защиты детей, было собрано более 120 тысяч рублей. Об этом в интервью Sputnik рассказала организатор мероприятия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Помимо акции по продаже картофеля фри, фонд "Ашана" организовал ярмарку-продажу изделий местных ремесленников и лотерею, в которой было разыграно более 30 призов. Призы были предоставлены фонду другими организациями, выиграть их мог любой покупатель, получивший вместе со своим заказом лотерейный номерок. Традиционно, в рамках акции картошку с прилавка продавали известные в Абхазии люди. В этот раз среди них были генеральный директор сотовой компании "А-Мобайл" Борис Барциц, депутат абхазского Парламента Инар Гицба, психолог Элана Кортуа, актер Джамбул Жордания и многие другие.Стоимость прохождения двух курсов терапии для подопечной культурно-благотворительного фонда "Ашана" Таисии Хагба – более 542 тысяч рублей. Сбор средств был объявлен 18 мая, и, учитывая результаты акции, большая часть суммы уже собрана.Благотворительная акция "Праздник детства. Добрый картофель" совместно проводят культурно-благотворительный фонд "Ашана" и сеть ресторанов быстрого обслуживания "ABURGER".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/detskiy-den-kak-v-sukhume-otmetili-prazdnik-dlya-samykh-malenkikh-1039347536.html
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"Добрый картофель": в ходе благотворительной акции собрали более 120 тысяч рублей
11:23 02.06.2022 (обновлено: 11:43 02.06.2022)
Благотворительная акция ко Дню защиты детей "Праздник детства. Добрый картофель" прошла 1 июня в ресторане быстрого питания на сухумской набережной.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ходе акции "Праздник детства. Добрый картофель", приуроченной к Дню защиты детей, было собрано более 120 тысяч рублей. Об этом в интервью Sputnik рассказала организатор мероприятия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
"Акция прошла в шестой раз. Вырученные средства от продажи всех видов картофеля будут переданы в наш фонд на лечение подопечной Таисии Хагба", – рассказала она.
Помимо акции по продаже картофеля фри, фонд "Ашана" организовал ярмарку-продажу изделий местных ремесленников и лотерею, в которой было разыграно более 30 призов. Призы были предоставлены фонду другими организациями, выиграть их мог любой покупатель, получивший вместе со своим заказом лотерейный номерок.
Традиционно, в рамках акции картошку с прилавка продавали известные в Абхазии люди. В этот раз среди них были генеральный директор сотовой компании "А-Мобайл" Борис Барциц, депутат абхазского Парламента Инар Гицба, психолог Элана Кортуа, актер Джамбул Жордания и многие другие.
Стоимость прохождения двух курсов терапии для подопечной культурно-благотворительного фонда "Ашана" Таисии Хагба – более 542 тысяч рублей. Сбор средств был объявлен 18 мая, и, учитывая результаты акции, большая часть суммы уже собрана.
Благотворительная акция "Праздник детства. Добрый картофель" совместно проводят культурно-благотворительный фонд "Ашана" и сеть ресторанов быстрого обслуживания "ABURGER".