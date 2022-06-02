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Глава Минобрнауки пояснил, каким будет образование в России без Болонской системы
Глава Минобрнауки пояснил, каким будет образование в России без Болонской системы
По словам министра, университеты будут сами решать, по какому принципу работать со студентами - оставлять бакалавриат и магистратуру или вводить специалитет. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T11:58+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пояснил, что после отказа от Болонской системы образования у студентов останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника газете "Коммерсантъ".По словам министра, полный отказ от разделения учебы на бакалавриат и магистратуру невозможен, так как многие студенты, окончившие первую ступень, без диплома магистра получить работу не могутПри этом министр отметил минусы Болонской системы, влияющие на качество образования. Среди них и то, что студенты могли выбирать магистратуру по направлению, никак не связанную с их бакалаврским дипломом. По его словам, в дальнейшем в России может появиться перечень специальностей, в магистратуру по которым можно поступить, только уже имея базовое образование в этой области.На двухуровневую систему высшего образования Россия перешла в 2003 году. После начала военной спецоперации Министерство науки и высшего образования сообщило о намерении страны выйти из Болонского процесса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/abkhazskie-eksperty-dali-otsenku-bolonskoy-sisteme-obrazovaniya-1039285865.html
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высшее образование, новости, россия
Глава Минобрнауки пояснил, каким будет образование в России без Болонской системы
По словам министра, университеты будут сами решать, по какому принципу работать со студентами - оставлять бакалавриат и магистратуру или вводить специалитет.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пояснил, что после отказа от Болонской системы образования у студентов останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью чиновника газете "Коммерсантъ".
По словам министра, полный отказ от разделения учебы на бакалавриат и магистратуру невозможен, так как многие студенты, окончившие первую ступень, без диплома магистра получить работу не могут
"У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьей, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование", — сказал Фальков.
При этом министр отметил минусы Болонской системы, влияющие на качество образования. Среди них и то, что студенты могли выбирать магистратуру по направлению, никак не связанную с их бакалаврским дипломом. По его словам, в дальнейшем в России может появиться перечень специальностей, в магистратуру по которым можно поступить, только уже имея базовое образование в этой области.
На двухуровневую систему высшего образования Россия перешла в 2003 году. После начала военной спецоперации Министерство науки и высшего образования сообщило о намерении страны выйти из Болонского процесса.