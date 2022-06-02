https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/glava-minobrnauki-poyasnil-kakim-budet-obrazovanie-v-rossii-bez-bolonskoy-sistemy-1039354020.html

Глава Минобрнауки пояснил, каким будет образование в России без Болонской системы

Глава Минобрнауки пояснил, каким будет образование в России без Болонской системы

По словам министра, университеты будут сами решать, по какому принципу работать со студентами - оставлять бакалавриат и магистратуру или вводить специалитет. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T11:58+0300

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2022-06-02T11:58+0300

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пояснил, что после отказа от Болонской системы образования у студентов останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью чиновника газете "Коммерсантъ".По словам министра, полный отказ от разделения учебы на бакалавриат и магистратуру невозможен, так как многие студенты, окончившие первую ступень, без диплома магистра получить работу не могутПри этом министр отметил минусы Болонской системы, влияющие на качество образования. Среди них и то, что студенты могли выбирать магистратуру по направлению, никак не связанную с их бакалаврским дипломом. По его словам, в дальнейшем в России может появиться перечень специальностей, в магистратуру по которым можно поступить, только уже имея базовое образование в этой области.На двухуровневую систему высшего образования Россия перешла в 2003 году. После начала военной спецоперации Министерство науки и высшего образования сообщило о намерении страны выйти из Болонского процесса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/abkhazskie-eksperty-dali-otsenku-bolonskoy-sisteme-obrazovaniya-1039285865.html

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