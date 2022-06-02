https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/minekonomiki-abkhazii-rassmotrelo-vopros-rasshireniya-granits-prirodnykh-parkov-1039360924.html

Минэкономики Абхазии рассмотрело вопрос расширения границ природных парков

Минэкономики Абхазии рассмотрело вопрос расширения границ природных парков

Проблема связана с тем, что ежегодно нагрузка на национальные парки возрастает, и биооразнообразие флоры необходимо сохранить. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T17:45+0300

2022-06-02T17:45+0300

2022-06-02T17:48+0300

в абхазии

абхазия

новости

министерство экономики

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058455_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_79a3b6f984bcf5f6ad2668acd6f623f1.jpg

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. На совещании в министерстве экономики Абхазии обсудили проект постановления Кабмина об утверждении границ территорий национального парка "Кодорское ущелье" и Рицинского реликтового национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ситуацию с расширением национальных парков, а также с проблемой рационального использования лесного фонда республики обсуждали главы администраций районов, на территории которых находятся эти парки, руководители лесхозов, местные экологи.В рамках совещания было выработано несколько решений, которые в дальнейшем будут представлены в проекте соответствующего постановления и вынесены на рассмотрение правительства Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/direktsii-novoafonskoy-peschery-i-ritsinskogo-parka-rasskazali-o-povyshenii-stoimosti-biletov-1038773012.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, министерство экономики, экология