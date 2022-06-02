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Минэкономики Абхазии рассмотрело вопрос расширения границ природных парков
Минэкономики Абхазии рассмотрело вопрос расширения границ природных парков
Проблема связана с тем, что ежегодно нагрузка на национальные парки возрастает, и биооразнообразие флоры необходимо сохранить. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T17:45+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. На совещании в министерстве экономики Абхазии обсудили проект постановления Кабмина об утверждении границ территорий национального парка "Кодорское ущелье" и Рицинского реликтового национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ситуацию с расширением национальных парков, а также с проблемой рационального использования лесного фонда республики обсуждали главы администраций районов, на территории которых находятся эти парки, руководители лесхозов, местные экологи.В рамках совещания было выработано несколько решений, которые в дальнейшем будут представлены в проекте соответствующего постановления и вынесены на рассмотрение правительства Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/direktsii-novoafonskoy-peschery-i-ritsinskogo-parka-rasskazali-o-povyshenii-stoimosti-biletov-1038773012.html
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Минэкономики Абхазии рассмотрело вопрос расширения границ природных парков
17:45 02.06.2022 (обновлено: 17:48 02.06.2022)
Проблема связана с тем, что ежегодно нагрузка на национальные парки возрастает, и биооразнообразие флоры необходимо сохранить.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. На совещании в министерстве экономики Абхазии обсудили проект постановления Кабмина об утверждении границ территорий национального парка "Кодорское ущелье" и Рицинского реликтового национального парка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Национальные парки и заповедники играют важную роль в защите редких растений от исчезновения. Увеличение площади национальных парков спасает уникальную природу Абхазии", - говорится в сообщении.
Ситуацию с расширением национальных парков, а также с проблемой рационального использования лесного фонда республики обсуждали главы администраций районов, на территории которых находятся эти парки, руководители лесхозов, местные экологи.
В рамках совещания было выработано несколько решений, которые в дальнейшем будут представлены в проекте соответствующего постановления и вынесены на рассмотрение правительства Абхазии.