https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/direktsii-novoafonskoy-peschery-i-ritsinskogo-parka-rasskazali-o-povyshenii-stoimosti-biletov-1038773012.html

Дирекции Новоафонской пещеры и Рицинского парка рассказали о повышении стоимости билетов

Дирекции Новоафонской пещеры и Рицинского парка рассказали о повышении стоимости билетов

Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка и в Новоафонскую пещеру. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T14:11+0300

2022-04-22T14:11+0300

2022-04-22T14:11+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Вынужденной и необходимой мерой назвал повышение стоимости билетов за посещение Рицинского национального реликтового парка руководитель объекта Адамур Багателия в беседе с корреспондентом Sputnik.Багателия уточнил, что стоимость билета для взрослых путешественников повысится с 350 рублей до 700, для юных посетителей в возрасте 8-12 лет – со 100 до 200 рублей, для детей до восьми лет посещение достопримечательности остается бесплатным.Директор парка добавил, что цены на горюче-смазочные материалы, запчасти для техники тоже возросли в разы, и вместе с ними увеличился объем ежегодных расходов."Мы вынуждены нанимать технику. Если в прошлом году мы нанимали один грузовик для ремонта дороги в Ауадхару за 18 тысяч рублей за день работы, то сейчас, если согласятся на 30 тысяч рублей, мы скажем им спасибо. Подорожала стоимость ГСМ, запчасти", –отметил БагателияСогласно распоряжению Кабмина, бесплатно посетить Рицинский парк могут все граждане Абхазии, а также туристы, не имеющие абхазского паспорта, если они ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.По словам Багателия, продажа билетов по новым тарифам позволит покрыть расходы на проведение ряда работ на территории парка и улучшить финансовое положение объекта.Что до экскурсий в Новоафонскую пещеру, то их стоимость подорожала с 500 до 700 рублей, для детей до восьми лет вход остался бесплатным. Администрация объекта предусмотрела льготный билет за 200 рублей – им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет, граждане республики, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды ВОВ и Отечественной войны народа Абхазии, а также призывники.Руководитель объекта Мирон Чалмаз в эфире радио Sputnik Абхазия подчеркнул, что тариф не менялся с 2014 года, а функционирование такого крупного туристического объекта требует больших затрат."Надо поддерживать техническое состояние, что связано с большими вложениями. Есть вещи, которые мы не можем позволить себе без помощи государства. Поднятие цен было необходимо. В действительности можно было повысить стоимость еще больше, но мы пришли к такому согласию с Кабинетом министров", – сказал он.Новоафонская пещера и Рицинский парк ежегодно в качестве помощи перенаправляют в бюджет Гудаутского района сто рублей с каждого проданного билета. Как отметил Чалмаз, эта сумма останется прежней.Директор объекта также отметил, что все последние годы инфраструктура пещеры работает на износ. Требуется замена старых рельсов, по которым туристы на поезде доезжают до входа в пещеру.По словам директора объекта, в письме к правительству Абхазии с предложением о повышении стоимости билета в пещеру указан перечень работ, которые планируется провести за счет дополнительных доходов после изменения тарифов. Чалмаз надеется, что руководству пещеры удастся их выполнить.Мирон Чалмаз уверен, что увеличение цены билета за экскурсию по пещере никак не повлияет на привлекательность объекта среди туристов, и это не приведет к снижению количества посетителей.Также Чалмаз добавил, что зарплаты сотрудников Новоафонской пещеры не поднимались с 2014 года, и пояснил, что пересмотр оклада членов коллектива будет решаться по согласованию с Министерством по курортам и туризму Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/kabmin-povysil-tseny-na-ekskursionnye-bilety-na-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-1038764748.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/chalmaz-rasskazal-s-chem-svyazano-povyshenie-stoimosti-ekskursii-v-novoafonskuyu-pescheru--1038772817.html

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новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, абхазия, туризм