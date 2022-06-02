https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/nachalsya-priem-zayavok-na-konkurs-vokalistov-khibly-gerzmava-1039349053.html

Начался прием заявок на конкурс вокалистов Хиблы Герзмава

Начался прием заявок на конкурс вокалистов Хиблы Герзмава

По итогам отборочных испытаний в первый тур пройдут 16 вокалистов и 16 концертмейстеров, их имена объявят 17 октября. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T08:49+0300

2022-06-02T08:49+0300

2022-06-02T09:53+0300

хибла герзмава

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Начался этап предварительного прослушивания на международном конкурс вокалистов, инициированный оперной певицей из Абхазии Хиблой Герзмава. Об этом сообщается на сайте конкурса.Принимать участие в конкурсе могут вокалисты из любой точки мира в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие профильное образование или студенты музыкальных вузов.Также конкурс пройдет среди концертмейстеров со специальным музыкальным образованием или студентов музыкальных вузов от 22 до 35 лет.В жюри войдут ведущие певцы, режиссеры, дирижеры и оперные агенты, возглавит его сама Хибла Герзмава. Победители конкурса получат не только денежные призы, но и возможность дебютировать на оперных сценах лучших российских театров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/khibla-gerzmava-spoet-na-kontserte-v-chest-nastavnitsy-evgenii-arefevoy-1039326067.html

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хибла герзмава, новости, музыка