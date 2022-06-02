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Начался прием заявок на конкурс вокалистов Хиблы Герзмава
Начался прием заявок на конкурс вокалистов Хиблы Герзмава
По итогам отборочных испытаний в первый тур пройдут 16 вокалистов и 16 концертмейстеров, их имена объявят 17 октября. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
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2022-06-02T09:53+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Начался этап предварительного прослушивания на международном конкурс вокалистов, инициированный оперной певицей из Абхазии Хиблой Герзмава. Об этом сообщается на сайте конкурса.Принимать участие в конкурсе могут вокалисты из любой точки мира в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие профильное образование или студенты музыкальных вузов.Также конкурс пройдет среди концертмейстеров со специальным музыкальным образованием или студентов музыкальных вузов от 22 до 35 лет.В жюри войдут ведущие певцы, режиссеры, дирижеры и оперные агенты, возглавит его сама Хибла Герзмава. Победители конкурса получат не только денежные призы, но и возможность дебютировать на оперных сценах лучших российских театров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/khibla-gerzmava-spoet-na-kontserte-v-chest-nastavnitsy-evgenii-arefevoy-1039326067.html
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хибла герзмава, новости, музыка

Начался прием заявок на конкурс вокалистов Хиблы Герзмава

08:49 02.06.2022 (обновлено: 09:53 02.06.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукМеждународный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме
Международный фестиваль Хибла Герзмава приглашает прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По итогам отборочных испытаний в первый тур пройдут 16 вокалистов и 16 концертмейстеров, их имена объявят 17 октября.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Начался этап предварительного прослушивания на международном конкурс вокалистов, инициированный оперной певицей из Абхазии Хиблой Герзмава. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Подать заявку на участие можно до 30 сентября. Для этого участник должен отправить организаторам видео или ссылку на видео, на котором он исполняет две разнохарактерные арии на языке оригинала и в оригинальной тональности.

Принимать участие в конкурсе могут вокалисты из любой точки мира в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие профильное образование или студенты музыкальных вузов.
Также конкурс пройдет среди концертмейстеров со специальным музыкальным образованием или студентов музыкальных вузов от 22 до 35 лет.
В жюри войдут ведущие певцы, режиссеры, дирижеры и оперные агенты, возглавит его сама Хибла Герзмава.
Хибла Герзмава - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2022
Хибла Герзмава споет на концерте в честь наставницы Евгении Арефьевой
31 мая, 12:20
Победители конкурса получат не только денежные призы, но и возможность дебютировать на оперных сценах лучших российских театров.
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