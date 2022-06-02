https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/ne-vykhodi-iz-doma-nuzhen-li-komendantskiy-chas-dlya-detey-v-abkhazii-1039355540.html

Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии

Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии

Проект закона о запрете нахождения несовершеннолетних на улице в темное время суток без сопровождения взрослых Парламент не принял. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T14:10+0300

2022-06-02T14:10+0300

2022-06-02T14:26+0300

в абхазии

абхазия

новости

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102456/71/1024567172_0:860:8256:5504_1920x0_80_0_0_645c04ee76066c83c215c00d0e1f37e7.jpg

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Несовершеннолетние не должны находиться на улице без сопровождения взрослых в зимнее время после 22:00, а в летнее – после 23:00, рассказала в интервью радио Sputnik старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия."Кроме того, будет поступление в казну. Те заведения, которые будут принимать детей без родителей в это время, продавать им спиртную и табачную продукцию, будут платить штраф государству. Этот закон будет подстегивать родителей уделять больше внимания своим детям", – добавила она.Цулукия отметила, что проект закона о "комендантском часе" для детей существует, но он "непопулярный" и вызывает споры среди населения. Многие считают, что закон будет нарушать права детей, но, по мнению эксперта, все совсем наоборот – закон соблюдает права детей в части обеспечения их безопасности.Цулукия подчеркнула, что закон не карательный, а профилактический "для воспитания подрастающего поколения".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/inoagentam-zapretyat-vmeshivatsya-v-obrazovanie-detey-v-rossii-1038757879.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, законодательство