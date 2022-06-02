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Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии
Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии
Проект закона о запрете нахождения несовершеннолетних на улице в темное время суток без сопровождения взрослых Парламент не принял. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T14:10+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Несовершеннолетние не должны находиться на улице без сопровождения взрослых в зимнее время после 22:00, а в летнее – после 23:00, рассказала в интервью радио Sputnik старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия."Кроме того, будет поступление в казну. Те заведения, которые будут принимать детей без родителей в это время, продавать им спиртную и табачную продукцию, будут платить штраф государству. Этот закон будет подстегивать родителей уделять больше внимания своим детям", – добавила она.Цулукия отметила, что проект закона о "комендантском часе" для детей существует, но он "непопулярный" и вызывает споры среди населения. Многие считают, что закон будет нарушать права детей, но, по мнению эксперта, все совсем наоборот – закон соблюдает права детей в части обеспечения их безопасности.Цулукия подчеркнула, что закон не карательный, а профилактический "для воспитания подрастающего поколения".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/inoagentam-zapretyat-vmeshivatsya-v-obrazovanie-detey-v-rossii-1038757879.html
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Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии

14:10 02.06.2022 (обновлено: 14:26 02.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Проект закона о запрете нахождения несовершеннолетних на улице в темное время суток без сопровождения взрослых Парламент не принял.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Несовершеннолетние не должны находиться на улице без сопровождения взрослых в зимнее время после 22:00, а в летнее – после 23:00, рассказала в интервью радио Sputnik старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия.
По ее словам, большинство преступлений, совершаемых детьми, происходят в темное время суток.
"Кроме того, будет поступление в казну. Те заведения, которые будут принимать детей без родителей в это время, продавать им спиртную и табачную продукцию, будут платить штраф государству. Этот закон будет подстегивать родителей уделять больше внимания своим детям", – добавила она.
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Цулукия отметила, что проект закона о "комендантском часе" для детей существует, но он "непопулярный" и вызывает споры среди населения. Многие считают, что закон будет нарушать права детей, но, по мнению эксперта, все совсем наоборот – закон соблюдает права детей в части обеспечения их безопасности.
Цулукия подчеркнула, что закон не карательный, а профилактический "для воспитания подрастающего поколения".
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