https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/ne-vykhodi-iz-doma-nuzhen-li-komendantskiy-chas-dlya-detey-v-abkhazii-1039355540.html
Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии
Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии
Проект закона о запрете нахождения несовершеннолетних на улице в темное время суток без сопровождения взрослых Парламент не принял. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T14:10+0300
2022-06-02T14:10+0300
2022-06-02T14:26+0300
в абхазии
абхазия
новости
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102456/71/1024567172_0:860:8256:5504_1920x0_80_0_0_645c04ee76066c83c215c00d0e1f37e7.jpg
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Несовершеннолетние не должны находиться на улице без сопровождения взрослых в зимнее время после 22:00, а в летнее – после 23:00, рассказала в интервью радио Sputnik старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия."Кроме того, будет поступление в казну. Те заведения, которые будут принимать детей без родителей в это время, продавать им спиртную и табачную продукцию, будут платить штраф государству. Этот закон будет подстегивать родителей уделять больше внимания своим детям", – добавила она.Цулукия отметила, что проект закона о "комендантском часе" для детей существует, но он "непопулярный" и вызывает споры среди населения. Многие считают, что закон будет нарушать права детей, но, по мнению эксперта, все совсем наоборот – закон соблюдает права детей в части обеспечения их безопасности.Цулукия подчеркнула, что закон не карательный, а профилактический "для воспитания подрастающего поколения".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/inoagentam-zapretyat-vmeshivatsya-v-obrazovanie-detey-v-rossii-1038757879.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102456/71/1024567172_856:0:8195:5504_1920x0_80_0_0_2f08b3bea71fb753806f0314245c5d0f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, законодательство
Не выходи из дома: нужен ли "комендантский час" для детей в Абхазии
14:10 02.06.2022 (обновлено: 14:26 02.06.2022)
Проект закона о запрете нахождения несовершеннолетних на улице в темное время суток без сопровождения взрослых Парламент не принял.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Асмат Цвижба.
Несовершеннолетние не должны находиться на улице без сопровождения взрослых в зимнее время после 22:00, а в летнее – после 23:00, рассказала в интервью радио Sputnik
старший помощник генерального прокурора Абхазии по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Лариса Цулукия.
По ее словам, большинство преступлений, совершаемых детьми, происходят в темное время суток.
"Кроме того, будет поступление в казну. Те заведения, которые будут принимать детей без родителей в это время, продавать им спиртную и табачную продукцию, будут платить штраф государству. Этот закон будет подстегивать родителей уделять больше внимания своим детям", – добавила она.
Цулукия отметила, что проект закона о "комендантском часе" для детей существует, но он "непопулярный" и вызывает споры среди населения. Многие считают, что закон будет нарушать права детей, но, по мнению эксперта, все совсем наоборот – закон соблюдает права детей в части обеспечения их безопасности.
Цулукия подчеркнула, что закон не карательный, а профилактический "для воспитания подрастающего поколения".