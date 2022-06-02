План по собираемости налоговых платежей в Абхазии был выполнен на 138%
15:15 02.06.2022 (обновлено: 15:19 02.06.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
© Sputnik / Владимир Трефилов
Суммарная разница между запланированной суммой и фактическими платежами составила 354,7 миллиона рублей.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. При плане в 936 миллионов, фактические поступления в республиканский бюджет за пять месяцев 2022 года составили почти 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии.
Перевыполнение плана по налоговым поступлениям наблюдается во всех районах республики:
Сухум – при плане 568,3 млн руб поступило 720,5 млн руб выполнение 127%;
Гагрский район – при плане 139,2 млн руб поступило 227,1 млн руб выполнение 163%;
Гудаутский район – при плане 54,8 млн руб поступило 98,8 млн руб выполнение 180%;
Сухумский район – при плане 52,8 млн руб поступило 66,3 млн руб выполнение 126%;
Гулрыпшский район – при плане 24,8 млн руб поступило 38,6 млн руб выполнение 156%;
Очамчырский район – при плане 72,6 млн руб поступило 96,6 млн руб выполнение 133%;
Ткуарчалский район – при плане 8,1 млн руб поступило 24,1 млн руб выполнение 297%;
Галский район – при плане 15,7 млн руб поступило 19,0 млн руб выполнение 121%.
За май в бюджет республики поступило 283,7 миллионов рублей при плане в 223 миллиона. Таким образом, план за месяц был перевыполнен на 27%.