https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/plan-po-sobiraemosti-nalogovykh-platezhey-v-abkhazii-byl-vypolnen-na-138-1039357492.html

План по собираемости налоговых платежей в Абхазии был выполнен на 138%

План по собираемости налоговых платежей в Абхазии был выполнен на 138%

Суммарная разница между запланированной суммой и фактическими платежами составила 354,7 миллиона рублей. 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T15:15+0300

2022-06-02T15:15+0300

2022-06-02T15:19+0300

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министерство по налогам и сборам абхазии

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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. При плане в 936 миллионов, фактические поступления в республиканский бюджет за пять месяцев 2022 года составили почти 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии.Перевыполнение плана по налоговым поступлениям наблюдается во всех районах республики:За май в бюджет республики поступило 283,7 миллионов рублей при плане в 223 миллиона. Таким образом, план за месяц был перевыполнен на 27%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/bolee-milliarda-rubley-bylo-sobrano-abkhazskimi-tamozhennikami-za-pyat-mesyatsev--1039340360.html

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