https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/planovye-raboty-azhd-rasskazala-o-svoey-deyatelnosti-po-remontu-putey-1039355282.html

Плановые работы: АЖД рассказала о ремонте железнодородных путей

Плановые работы: АЖД рассказала о ремонте железнодородных путей

Сотрудники Абхазской железной дороги периодически проводят замену разбитых шпал. На данный момент осталось заменить 23 из них на отрезке пути между Сухумом и... 02.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-02T13:32+0300

2022-06-02T13:32+0300

2022-06-02T14:28+0300

в абхазии

абхазия

абхазская железная дорога

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032949724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_782ee2c0a95c15c9e2cf783ca1ac3e8e.jpg

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Железнодорожное полотно и земельное полотно – это некая живая система, которая подвергается динамическим нагрузкам от проходящих поездов. Из-за этого периодически возникают какие-то неисправности, рассказал в интервью Sputnik помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши.При обнаружении разбитых шпал работники АЖД вносят их в план работы, а затем поломки устраняются в плановом режиме."В данный момент идут работы – кустовое разбитие шпал образовалось на нескольких участках на пути от Сухума до Псоу в связи с интенсивностью движения. Из 60 шпал, на которых образовались трещины и сколы, осталось поменять 23, работа идет. Ничего из ряда вон выходящего с точки зрения безопасности здесь нет", – проинформировал Хазириши.Периодический ремонт путей – обычный процесс, который выполняют работники Абхазской железной дороги."Происходят различные процессы – где-то состав растянулся, или при мокром полотне происходит боксование (срыв сцепления между колесом и рельсом – прим.) локомотивов, происходит удар высокой частоты о полотно, о рельсы, дальше передается на шпалы", – говорит специалист.Работы на путях проводят во время "технологических окон". Прежде чем выезжать, бригады запрашивают информацию, и служба движения определяет время работы."Ставятся ограничительные знаки для локомотивов и приступают к работам, в промежутке между движением поездов. Так называемый путеизмеритель, вагон оборудованный электронными средствами мониторинга состояния пути, проходит и дает распечатку состояния путей. Исходя из этого, мы планируем работы. В этом году планируется шесть проходов путеизмерителя", – рассказал Октай Хазириши.Хазириши добавил, что впервые за послевоенное время планируется запустить путеизмеритель на промежуток пути между Сухумом и Очамчырой, чтобы он промониторил состояние железнодорожного полотна. На основании этого будут планировать работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/obem-gruzoperevozok-na-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-vyros-pochti-vtroe-1039164095.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, абхазская железная дорога, новости