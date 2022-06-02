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Плановые работы: АЖД рассказала о ремонте железнодородных путей
Плановые работы: АЖД рассказала о ремонте железнодородных путей
Сотрудники Абхазской железной дороги периодически проводят замену разбитых шпал. На данный момент осталось заменить 23 из них на отрезке пути между Сухумом и... 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T13:32+0300
2022-06-02T13:32+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Железнодорожное полотно и земельное полотно – это некая живая система, которая подвергается динамическим нагрузкам от проходящих поездов. Из-за этого периодически возникают какие-то неисправности, рассказал в интервью Sputnik помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши.При обнаружении разбитых шпал работники АЖД вносят их в план работы, а затем поломки устраняются в плановом режиме."В данный момент идут работы – кустовое разбитие шпал образовалось на нескольких участках на пути от Сухума до Псоу в связи с интенсивностью движения. Из 60 шпал, на которых образовались трещины и сколы, осталось поменять 23, работа идет. Ничего из ряда вон выходящего с точки зрения безопасности здесь нет", – проинформировал Хазириши.Периодический ремонт путей – обычный процесс, который выполняют работники Абхазской железной дороги."Происходят различные процессы – где-то состав растянулся, или при мокром полотне происходит боксование (срыв сцепления между колесом и рельсом – прим.) локомотивов, происходит удар высокой частоты о полотно, о рельсы, дальше передается на шпалы", – говорит специалист.Работы на путях проводят во время "технологических окон". Прежде чем выезжать, бригады запрашивают информацию, и служба движения определяет время работы."Ставятся ограничительные знаки для локомотивов и приступают к работам, в промежутке между движением поездов. Так называемый путеизмеритель, вагон оборудованный электронными средствами мониторинга состояния пути, проходит и дает распечатку состояния путей. Исходя из этого, мы планируем работы. В этом году планируется шесть проходов путеизмерителя", – рассказал Октай Хазириши.Хазириши добавил, что впервые за послевоенное время планируется запустить путеизмеритель на промежуток пути между Сухумом и Очамчырой, чтобы он промониторил состояние железнодорожного полотна. На основании этого будут планировать работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/obem-gruzoperevozok-na-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-vyros-pochti-vtroe-1039164095.html
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Плановые работы: АЖД рассказала о ремонте железнодородных путей
13:32 02.06.2022 (обновлено: 14:28 02.06.2022)
Сотрудники Абхазской железной дороги периодически проводят замену разбитых шпал. На данный момент осталось заменить 23 из них на отрезке пути между Сухумом и Псоу.й
СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Железнодорожное полотно и земельное полотно – это некая живая система, которая подвергается динамическим нагрузкам от проходящих поездов. Из-за этого периодически возникают какие-то неисправности, рассказал в интервью Sputnik помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши.
"Когда мы видим, что торцы шпал разбиты, то самое главное, чтобы это было не более двух шпал кряду. Тогда это не считается аварийной ситуацией. Мы устраняем такие поломки в плановом режиме. У нас работают обходчики на путях, они нам докладывают о том, что на таком-то километре существует кустовой износ шпал, и необходимо их заменить", – рассказал он.
При обнаружении разбитых шпал работники АЖД вносят их в план работы, а затем поломки устраняются в плановом режиме.
"В данный момент идут работы – кустовое разбитие шпал образовалось на нескольких участках на пути от Сухума до Псоу в связи с интенсивностью движения. Из 60 шпал, на которых образовались трещины и сколы, осталось поменять 23, работа идет. Ничего из ряда вон выходящего с точки зрения безопасности здесь нет", – проинформировал Хазириши.
Периодический ремонт путей – обычный процесс, который выполняют работники Абхазской железной дороги.
"Происходят различные процессы – где-то состав растянулся, или при мокром полотне происходит боксование (срыв сцепления между колесом и рельсом – прим.) локомотивов, происходит удар высокой частоты о полотно, о рельсы, дальше передается на шпалы", – говорит специалист.
Работы на путях проводят во время "технологических окон". Прежде чем выезжать, бригады запрашивают информацию, и служба движения определяет время работы.
"Ставятся ограничительные знаки для локомотивов и приступают к работам, в промежутке между движением поездов. Так называемый путеизмеритель, вагон оборудованный электронными средствами мониторинга состояния пути, проходит и дает распечатку состояния путей. Исходя из этого, мы планируем работы. В этом году планируется шесть проходов путеизмерителя", – рассказал Октай Хазириши.
Хазириши добавил, что впервые за послевоенное время планируется запустить путеизмеритель на промежуток пути между Сухумом и Очамчырой, чтобы он промониторил состояние железнодорожного полотна. На основании этого будут планировать работы.