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Объем грузоперевозок на Абхазской железной дороге вырос почти втрое
Объем грузоперевозок на Абхазской железной дороге вырос почти втрое
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Объем грузоперевозок Абхазской железной дороги вырос почти в три раза, сообщается на сайте предприятия. 19.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-19T10:20+0300
2022-05-19T10:20+0300
2022-05-19T10:23+0300
в абхазии
абхазская железная дорога
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грузы
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Объем грузоперевозок Абхазской железной дороги вырос почти в три раза, сообщается на сайте предприятия.За первые четыре месяца 2022 года в Абхазию прибыло 5 457 вагонов с общим весом 359 875 тонн, тогда как показатели за аналогичный период прошлого года составили 120 075 тонн (1859 вагона).Кроме того, в апреле были зафиксированы рекордные для предприятия показатели за месяц — 145 859 тонн (2159 вагонов).Гендиректор предприятия Арсоу Читанава связывает рост объема грузоперевозок с комплексными работами по увеличению пропускных способностей инфраструктуры АЖД. Так, в 2021 году провели капремонт припортовой станции Очамчыра, ремонтно-восстановительные работы второго приемо-отправочного пути железнодорожной станции "Тамыш" и приемо-отправочной станции Дранда. Также, были заменены шпалы, рельсы, стрелочные переводы, скрепления."Полный комплекс мероприятий позволил нарастить объемы грузоперевозок на дистанции Сухум-Очамчыра", - отметил Читанава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/tri-kilometra-livnevykh-kanalov-raschistit-azhd-v-gagre-1038263368.html
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абхазская железная дорога, новости, грузы
СУХУМ, 19 мая - Sputnik.
Объем грузоперевозок Абхазской железной дороги вырос почти в три раза, сообщается
на сайте предприятия.
За первые четыре месяца 2022 года в Абхазию прибыло 5 457 вагонов с общим весом 359 875 тонн, тогда как показатели за аналогичный период прошлого года составили 120 075 тонн (1859 вагона).
Кроме того, в апреле были зафиксированы рекордные для предприятия показатели за месяц — 145 859 тонн (2159 вагонов).
Гендиректор предприятия Арсоу Читанава связывает рост объема грузоперевозок с комплексными работами по увеличению пропускных способностей инфраструктуры АЖД.
Так, в 2021 году провели капремонт припортовой станции Очамчыра, ремонтно-восстановительные работы второго приемо-отправочного пути железнодорожной станции "Тамыш
" и приемо-отправочной станции Дранда. Также, были заменены шпалы, рельсы, стрелочные переводы
, скрепления.
"Полный комплекс мероприятий позволил нарастить объемы грузоперевозок на дистанции Сухум-Очамчыра", - отметил Читанава.