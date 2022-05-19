https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/obem-gruzoperevozok-na-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-vyros-pochti-vtroe-1039164095.html

Объем грузоперевозок на Абхазской железной дороге вырос почти втрое

Объем грузоперевозок на Абхазской железной дороге вырос почти втрое

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Объем грузоперевозок Абхазской железной дороги вырос почти в три раза, сообщается на сайте предприятия. 19.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-19T10:20+0300

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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Объем грузоперевозок Абхазской железной дороги вырос почти в три раза, сообщается на сайте предприятия.За первые четыре месяца 2022 года в Абхазию прибыло 5 457 вагонов с общим весом 359 875 тонн, тогда как показатели за аналогичный период прошлого года составили 120 075 тонн (1859 вагона).Кроме того, в апреле были зафиксированы рекордные для предприятия показатели за месяц — 145 859 тонн (2159 вагонов).Гендиректор предприятия Арсоу Читанава связывает рост объема грузоперевозок с комплексными работами по увеличению пропускных способностей инфраструктуры АЖД. Так, в 2021 году провели капремонт припортовой станции Очамчыра, ремонтно-восстановительные работы второго приемо-отправочного пути железнодорожной станции "Тамыш" и приемо-отправочной станции Дранда. Также, были заменены шпалы, рельсы, стрелочные переводы, скрепления."Полный комплекс мероприятий позволил нарастить объемы грузоперевозок на дистанции Сухум-Очамчыра", - отметил Читанава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/tri-kilometra-livnevykh-kanalov-raschistit-azhd-v-gagre-1038263368.html

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