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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать гребень тепла с юга. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T16:50+0300
2022-06-02T16:50+0300
2022-06-02T17:15+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. В пятницу, 3 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Погода будет удушающе жаркая, уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.Атмосферное давление – в норме.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июня
16:50 02.06.2022 (обновлено: 17:15 02.06.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать гребень тепла с юга.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik. В пятницу, 3 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Погода будет удушающе жаркая, уровень ультрафиолетового излучения будет высоким.
Атмосферное давление – в норме.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.