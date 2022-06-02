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Российские войска поразили пункты управления нацбатальонов "Кракен" и "Азов"
Российские войска поразили пункты управления нацбатальонов "Кракен" и "Азов"
В рамках военной спецоперации все виды российских войск на Украине уничтожают военную технику и инфраструктуру противника. 02.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-02T13:00+0300
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СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам управления украинских нацистских батальонов "Кракен" и "Азов", сообщает Министерство обороны России.Ракетными войсками и артиллерией был поражен 131 пункт управления ВСУ, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники.Оперативно-тактической, беспилотной и армейской авиацией России было уничтожено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, склады боеприпасов и топлива в населенных пунктах Долина и Славянск, ЗРК "Оса-АКМ", 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов, 17 специальных автомобилей, а также в воздухе сбит украинский самолет Су-25.В результате ударов авиации были уничтожены до 240 националистов.Российскими средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотников.Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью были названы денацификация и демилитаризация Украины, защита населения Донбасса от произвола со стороны киевского режима.
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россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска поразили пункты управления нацбатальонов "Кракен" и "Азов"
13:00 02.06.2022 (обновлено: 13:18 02.06.2022)
В рамках военной спецоперации все виды российских войск на Украине уничтожают военную технику и инфраструктуру противника.
СУХУМ, 2 июн – Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам управления украинских нацистских батальонов "Кракен" и "Азов", сообщает
Министерство обороны России.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", – говорится в сообщении.
Ракетными войсками и артиллерией был поражен 131 пункт управления ВСУ, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Оперативно-тактической, беспилотной и армейской авиацией России было уничтожено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, склады боеприпасов и топлива в населенных пунктах Долина и Славянск, ЗРК "Оса-АКМ", 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов, 17 специальных автомобилей, а также в воздухе сбит украинский самолет Су-25.
В результате ударов авиации были уничтожены до 240 националистов.
Российскими средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотников.
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью были названы денацификация и демилитаризация Украины, защита населения Донбасса от произвола со стороны киевского режима.