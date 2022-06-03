https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/ardzinba-nazval-spetsoperatsiyu-rossii-borboy-s-globalnoy-nespravedlivostyu-1039364326.html

Ардзинба назвал спецоперацию России борьбой с глобальной несправедливостью

Ардзинба назвал спецоперацию России борьбой с глобальной несправедливостью

Действия российского президента Владимира Путина направлены на выстраивание новой системы международных отношений, основанной на многополярности, уважении прав... 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T08:45+0300

2022-06-03T08:45+0300

2022-06-03T08:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

инал ардзинба

абхазия

россия

мид абхазии

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" назвал российскую спецоперацию на Украине борьбой с глобальной несправедливостью.Для Абхазии глобальная несправедливость проявляется, в первую очередь, в действиях Организации Объединенных Наций. Министр подчеркнул, что в Уставе ООН прописано равенство больших и малых народов, но организация не дает абхазам возможности на весь мир заявить о себе, так как находится "в заложниках" у США.Глава абхазского МИД также подчеркнул, что в Абхазии понимают жителей Донбасса, так как пережили то же самое - не раз за историю абхазского народа ему приходилось защищать свою землю от превосходящих сил противника. Поэтому республика установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР и помогает им по мере возможности - отправляет гуманитарную помощь и принимает беженцев. Кроме того, несколько десятков абхазских добровольцев взяли в руки оружие и отправились воевать на Донбасс, так как тоже чувствуют эту общность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html

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инал ардзинба, абхазия, россия, мид абхазии