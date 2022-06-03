Банк Абхазии выпустил шесть монет по мотивам произведений Искандера
20:35 03.06.2022 (обновлено: 21:30 03.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Национальный банк Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Популярные герои известных сочинений Фазиля Искандера нашли художественное воплощение в новой серии монет Банка Абхазии.
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Банк Абхазии выпустил в обращение шесть памятных монет "Герои Искандера" из серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Монеты отчеканены в 2019 году, к 90-летию со дня рождения писателя, и имеют общий аверс с рельефным изображением Фазиля Искандера. Диаметр монет равен 39 миллиметрам, сделаны они из серебра.
Монета "Молельное дерево" номиналом в 100 апсар, остальные пять - "Хабуг", "Сандро из Чегема", "Чик", "Кролики и удавы", "Широколобый" - в 10 апсар.
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Автор монет — художник Адгур Дзидзария. Тираж каждой — 300 штук.
Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.