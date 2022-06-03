Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/bank-abkhazii-vypustil-shest-monet-po-motivam-proizvedeniy-iskandera-1039384842.html
Банк Абхазии выпустил шесть монет по мотивам произведений Искандера
Банк Абхазии выпустил шесть монет по мотивам произведений Искандера
Популярные герои известных сочинений Фазиля Искандера нашли художественное воплощение в новой серии монет Банка Абхазии. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T20:35+0300
2022-06-03T21:30+0300
в абхазии
национальный банк абхазии
новости
фазиль искандер
монеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327f9d9b0729b4111d6b097bf0cb30a9.jpg
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Банк Абхазии выпустил в обращение шесть памятных монет "Герои Искандера" из серии "Выдающиеся личности Абхазии". Монеты отчеканены в 2019 году, к 90-летию со дня рождения писателя, и имеют общий аверс с рельефным изображением Фазиля Искандера. Диаметр монет равен 39 миллиметрам, сделаны они из серебра.Монета "Молельное дерево" номиналом в 100 апсар, остальные пять - "Хабуг", "Сандро из Чегема", "Чик", "Кролики и удавы", "Широколобый" - в 10 апсар. Автор монет — художник Адгур Дзидзария. Тираж каждой — 300 штук. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/long-list-premii-iskandera-oglasyat-v-pushkinskiy-den-1039371674.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e30dec77410a1e516ef72f22c41134d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
национальный банк абхазии, новости, фазиль искандер, монеты

Банк Абхазии выпустил шесть монет по мотивам произведений Искандера

20:35 03.06.2022 (обновлено: 21:30 03.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Национальный банк Абхазии
Национальный банк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Популярные герои известных сочинений Фазиля Искандера нашли художественное воплощение в новой серии монет Банка Абхазии.
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Банк Абхазии выпустил в обращение шесть памятных монет "Герои Искандера" из серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Монеты отчеканены в 2019 году, к 90-летию со дня рождения писателя, и имеют общий аверс с рельефным изображением Фазиля Искандера. Диаметр монет равен 39 миллиметрам, сделаны они из серебра.
Монета "Молельное дерево" номиналом в 100 апсар, остальные пять - "Хабуг", "Сандро из Чегема", "Чик", "Кролики и удавы", "Широколобый" - в 10 апсар.
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты Герои Искандера серии Выдающиеся личности Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты Герои Искандера серии Выдающиеся личности Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты Герои Искандера серии Выдающиеся личности Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты Герои Искандера серии Выдающиеся личности Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
© Foto / Нацбанк Абхазии Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты Герои Искандера серии Выдающиеся личности Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
1/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
2/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
3/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
4/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
5/5
© Foto / Нацбанк Абхазии
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятные монеты "Герои Искандера" серии "Выдающиеся личности Абхазии".
Автор монет — художник Адгур Дзидзария. Тираж каждой — 300 штук.
Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.
Фазиль Искандер - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2022
Лонг-лист премии Искандера огласят в Пушкинский день
14:10
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0