https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/bank-abkhazii-vypustil-shest-monet-po-motivam-proizvedeniy-iskandera-1039384842.html

Банк Абхазии выпустил шесть монет по мотивам произведений Искандера

Банк Абхазии выпустил шесть монет по мотивам произведений Искандера

Популярные герои известных сочинений Фазиля Искандера нашли художественное воплощение в новой серии монет Банка Абхазии. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T20:35+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Банк Абхазии выпустил в обращение шесть памятных монет "Герои Искандера" из серии "Выдающиеся личности Абхазии". Монеты отчеканены в 2019 году, к 90-летию со дня рождения писателя, и имеют общий аверс с рельефным изображением Фазиля Искандера. Диаметр монет равен 39 миллиметрам, сделаны они из серебра.Монета "Молельное дерево" номиналом в 100 апсар, остальные пять - "Хабуг", "Сандро из Чегема", "Чик", "Кролики и удавы", "Широколобый" - в 10 апсар. Автор монет — художник Адгур Дзидзария. Тираж каждой — 300 штук. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/long-list-premii-iskandera-oglasyat-v-pushkinskiy-den-1039371674.html

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