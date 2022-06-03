https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/inostrannye-grazhdane-ne-mogut-popast-v-abkhaziyu-cherez-kpp-ingur-zayavil-mid-1039370757.html

Иностранные граждане не могут попасть в Абхазию через КПП "Ингур", заявил МИД

Иностранные граждане не могут попасть в Абхазию через КПП "Ингур", заявил МИД

Государственная граница Республики Абхазия по реке Ингур была закрыта в 2020 году в связи с увеличением в Грузии больных с коронавирусной инфекцией... 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T13:41+0300

2022-06-03T13:41+0300

2022-06-03T13:44+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Иностранные граждане, за исключением сотрудников международных организаций, лишены возможности приехать в Абхазию через КПП "Ингур", сообщил Sputnik начальник консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба.Авидзба добавил, что на КПП "Псоу" сняты ограничения по въезду для иностранных граждан. Гражданам иностранных государств, въезд которым разрешен на территорию Российской Федерации и планирующим прибыть далее в Абхазию, необходимо иметь действительный заграничный паспорт и, если у страны действует визовый режим с Россией, – двукратная или многократная российская виза."Для обратного въезда в Россию необходимо за пять рабочих дней обратиться в Консульский департамент Министерства иностранных дел Республики Абхазия для подачи документов", – объяснил он.Начальник консульского департамента МИД также отметил, что для въезда в Абхазию иностранными гражданами заполняется анкета на сайте МИД. После обработки представленных данных, отправляется разрешение на въезд, либо оформляется и выдается виза законному представителю приезжающего.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/zatulin-ob-uproschenii-prokhozhdeniya-granitsy-na-psou-bastiony-nikomu-ne-nuzhny--1039262016.html

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мид абхазии, государственная граница, новости