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Новый глава Россотрудничества в Абхазии приступит к работе с 6 июня
Новый глава Россотрудничества в Абхазии приступит к работе с 6 июня
Представительство Россотрудничества в Сухуме на протяжении тринадцати лет занимается вопросами абхазо-российского взаимодействия в гуманитарной сфере 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T16:40+0300
2022-06-03T16:40+0300
2022-06-03T17:29+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Новый глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов приступит к своим обязанностям в понедельник, 6 июня, передает РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя Русского дома в Сухуме Михаила Масаева."Дмитрий Геннадьевич Федотов приступит к работе в понедельник, 6 июня", - цитирует Масаева агентство.Ранее Федотов был советником руководителя Россотрудничества.Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 18 декабря 2009 года. Предыдущим руководителем был Вадим Чеха, трехлетняя миссия которого завершилась осенью 2021 года.
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россотрудничество, сухум, новости
Новый глава Россотрудничества в Абхазии приступит к работе с 6 июня
16:40 03.06.2022 (обновлено: 17:29 03.06.2022)
Представительство Россотрудничества в Сухуме на протяжении тринадцати лет занимается вопросами абхазо-российского взаимодействия в гуманитарной сфере
СУХУМ, 3 июн - Sputnik.
Новый глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов приступит к своим обязанностям в понедельник, 6 июня, передает РИА Новости
со ссылкой на и.о. руководителя Русского дома в Сухуме Михаила Масаева.
"Дмитрий Геннадьевич Федотов приступит к работе в понедельник, 6 июня", - цитирует Масаева агентство.
Ранее Федотов был советником руководителя Россотрудничества.
Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 18 декабря 2009 года. Предыдущим руководителем был Вадим Чеха
, трехлетняя миссия которого завершилась осенью 2021 года.