https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/novyy-glava-rossotrudnichestva-v-abkhazii-pristupit-k-rabote-s-6-iyunya-1039377627.html

Новый глава Россотрудничества в Абхазии приступит к работе с 6 июня

Новый глава Россотрудничества в Абхазии приступит к работе с 6 июня

Представительство Россотрудничества в Сухуме на протяжении тринадцати лет занимается вопросами абхазо-российского взаимодействия в гуманитарной сфере 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T16:40+0300

2022-06-03T16:40+0300

2022-06-03T17:29+0300

в абхазии

россотрудничество

сухум

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103040/87/1030408787_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ba59eac24185d0533dd30c55b97bd7d5.jpg

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Новый глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов приступит к своим обязанностям в понедельник, 6 июня, передает РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя Русского дома в Сухуме Михаила Масаева."Дмитрий Геннадьевич Федотов приступит к работе в понедельник, 6 июня", - цитирует Масаева агентство.Ранее Федотов был советником руководителя Россотрудничества.Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 18 декабря 2009 года. Предыдущим руководителем был Вадим Чеха, трехлетняя миссия которого завершилась осенью 2021 года.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россотрудничество, сухум, новости