https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-iyunya-1039377745.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии в субботу и воскресенье будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T16:35+0300

2022-06-03T16:35+0300

2022-06-03T16:38+0300

в абхазии

погода в абхазии

лето

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103027/02/1030270255_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_588bb468c3bd50e26918e7dd809f8bf5.jpg

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье днем местами возможен слабый дождь с грозой, к вечеру прояснится. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, лето, новости