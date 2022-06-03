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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии в субботу и воскресенье будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T16:35+0300
2022-06-03T16:35+0300
2022-06-03T16:38+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье днем местами возможен слабый дождь с грозой, к вечеру прояснится. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, лето, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 июня
16:35 03.06.2022 (обновлено: 16:38 03.06.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в субботу и воскресенье будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье днем местами возможен слабый дождь с грозой, к вечеру прояснится. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.