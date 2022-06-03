Прощай, школа: в Абхазии прозвучал последний звонок
13:10 03.06.2022 (обновлено: 13:48 03.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 2022 году Министерством просвещения и языковой политики было решено продлить учебный год на одну неделю, так как зимой школьники в связи с эпидемиологической ситуацией долгое время находились на карантине.
Последний звонок прозвучал в 153 школах Абхазии 3 июня. Всего учащихся более 28, 5 тысячи, из них 1892 выпускника, 12 человек претендуют на золотые и серебряные медали.
Праздник детства
В Сухумской пятой школе выпускники и преподаватели подготовились к последнему звонку со всей ответственностью. Главные виновники торжества, выпускники, вышли на линейку под руку с матерями, которые 11 лет назад впервые привели их в школу.
По традиции, линейка началась с гимна республики и минуты молчания в память о выпускниках школы, которые погибли в годы Отечественной войны народа Абхазии.
Во взрослую жизнь ребят проводили первоклассники, вручили им цветы, станцевали и спели для старших песни.
Сами выпускники "в долгу" не остались, они подготовили настоящую концертную программу с национальными танцами, вальсом, флешмобом и даже придумали тексты песен на абхазском языке, которые наложили на знаменитые хиты Филиппа Киркорова и Максима Фадеева.
В сухумской школе № 15 ребята тоже попрощались с детством песнями и танцами. Директор Диана Капба прослезилась и призналась, что ей сложно расставаться с учениками.
"Спасибо большое родителям, которые вас воспитали. 11 лет назад они наложили на меня самую большую ответственность, надеюсь, мы с этим справились. Если я когда-то вас ругала, делала замечания, ребята, то знайте, что это только потому, что на мне лежала важная задача", – сказала она.
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
© Sputnik / Томас Тхайцук Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Последний звонок в пятнадцатой и пятой школах
Планы и цели
В Сухумской средней школе № 5 оканчивают 11 класс 44 ученика, трое из них претендуют на золотую медаль. Одна из медалисток – Дарья Ситникова, девочка планирует поступить в московский вуз и обучаться прикладной математике.
"Сегодня я испытываю очень смешанные чувства, одновременно и радость, и грусть. Одиннадцать лет прошли незаметно, буду тосковать по школе", – сказала она.
Одноклассник Дарьи Саид Берулава – еще один претендент на медаль, он признался, что скорее испытывает радость в свой последний день в школе, потому что "это движение вперед".
"Школа научила меня терпению, умению работать и дружить", – сказал он.
Саид выбрал профессию, связанную с IT-технологиями, по его мнению, эта профессия необходима для развития общества. После учебы выпускник намерен вернуться в Абхазию и "трудиться на благо Родины".