https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/so-svoim-gerbom-flagom-i-gimnom-posledniy-zvonok-v-bzybskoy-shkole-1039372913.html

Со своим гербом, флагом и гимном: последний звонок в Бзыбской школе

Со своим гербом, флагом и гимном: последний звонок в Бзыбской школе

Как и во всех школах Республики Абхазия, последний звонок прозвенел в Бзыбской школе №1 в пятницу, 3 июня. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T15:30+0300

2022-06-03T15:30+0300

2022-06-03T15:34+0300

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О том, кто, кроме выпускников, простился со школой в селе Бзыбь, какую программу ученики и педагоги подготовили к этому празднику, каким видят свое будущее сами выпускники и какие переживания испытывают их родители, а также, что особенного произошло в день последнего звонка в этой школе, читайте в материале Бадри Есиава.В предвкушении праздникаК последнему звонку в Бзыбской средней школе №1 готовились основательно и задолго до этого праздника. Школьный двор был украшен цветами и большим количеством воздушных шаров. Навскидку, их было не меньше тысячи. На столе у входа в здание рядом с колокольчиками и графином с водой лежала аптечка. Вероятно, лекарства припасли для особо эмоциональных родителей и учителей. Видимо, были случаи.На самом видном месте установили большие самодельные цифры "2022", а напротив разбили "пьедестал" для выпускников, на фоне которого фотографировались не только они, но также ученики помладше с мамами. Отцы неохотно погружались в веселье и большинство из них выбрали "стратегию" наблюдения со стороны за пределами школьного двора.Всего в Бзыбской школе №1 получают образование около 500 учеников. Выпускников в этом году 27."В подготовке участвовали педагоги, дети и их родители. Вчера до десяти вечера мы украшали двор и сегодня пришли в школу в 7:00. Мы всегда старательно подходим к таким мероприятиям", – отметила замдиректора по воспитательной части Анжела Барганджия.Одиннадцать лет учебы для Мадины Хагуш пролетели как один миг. Девушка отметила, что испытывает двойственные чувства – с одной стороны она рада, что вступает во взрослую жизнь, но в тоже время ее расстраивает, что настала пора прощаться со школой и привычной атмосферой.Мадина планирует поступать на экономический факультет Абхазского госуниверситета. Ее всегда интересовали точные науки, и учебу она завершает на "отлично". Более того, подчеркнула она, за весь период учебы в школе, не получила ни одной двойки."Эти годы были чудесные и веселые. У меня много друзей, и с одной из моих лучших подруг мы будем поступать в АГУ. Друг друга не потеряем точно", – поделилась Мадина. И пока ее мама отвлеклась, девушка призналась нам, что школьные годы не были лишены невинных шалостей, например, таких как побег с уроков. Пользуясь случаем, выпускница попросила за них прощение у преподавателей.Лучшая подруга Мадины выпускница 11 класса Альвина Хеция удивила своим выбором будущей профессии. Сначала она хотела стать журналистом, но потом передумала, и будет поступать в школу милиции, что не часто услышишь от нынешней молодежи."Решение я приняла сама. Ни с кем не советовалась. Родители не очень одобряют мое решение и беспокоятся, но мне хочется. Нравится эта работа и все", – сказала Альвина и добавила, что мечтает обзавестись личным табельным оружием.У Астанды Тания сразу два выпускника – ее дочь Мадина и сын Амир. По словам матери, событие это волнительное для всей семьи."Хочется плакать от того, что они так быстро выросли", – констатировала она.Со школой в эту пятницу прощались не только выпускники. Педагог начальных классов Светлана Папба решила уйти на заслуженный отдых. За ее плечами почти полвека преподавательской деятельности.По словам учительницы, такое непростое для себя решение ей пришлось принять из-за неважного состояния здоровья.Покинуть навсегда родную школу у Светланы Папба не получится еще по одной причине – трое ее внуков учатся там, и ей все равно периодически придется заглядывать туда.Школьные атрибуты и последний звонокВ день последнего звонка в Бзыбской школе провели настоящий концерт, организации которого могли бы позавидовать даже некоторые муниципалитеты. Дети исполнили абхазские народные и зарубежные танцы, спели на родном языке и прочитали стихотворения, несколько композиций на абхазском языке спела певица Виктория Амичба.Дети пришли на праздник нарядные и в хорошем настроении. Все выпускники были в национальной одежде – многолетняя традиция этого общеобразовательного учреждения, но самым главным событием стало другое.Впервые в Бзыбской школе подняли свой флаг, герб и спели гимн. Как рассказала замдиректора по воспитательной части Анжела Барганджия, идея создания школьных атрибутов к ней пришла еще после войны, но реализовать удалось только сейчас."У нас есть свой музей, но не было школьной символики. Насколько мне известно, ни в одной школе Абхазии этого нет. Для нас это имеет большое значение. Идея такая пришла мне в голову, когда я проходила практику в России", – отметила она.Слова к школьному гимну, уточнила Барганджия, принадлежат педагогу абхазского языка и литературы Доте Харчалава, на стихи легла видоизмененная и адаптированная под них зарубежная музыка.Флаг представляет собой прямоугольную ткань зеленого цвета, на ней изображены глобус и книга. Герб разделен на два цвета – белый и зеленый, на переднем плане рисунок, символизирующий солнце.На праздничной линейке состоялось награждение грамотами от отдела образования администрации Гагрского района одиннадцати учеников Бзыбской школы, которые стали победителями республиканской олимпиады по разным предметам. Свою порцию аплодисментов и похвалы получила и юная фигуристка Шорена Гуния, которая не раз представляла на международных соревнованиях не только свою школу, но и всю республику.Не обделили вниманием и педагогов. Им также вручили благодарственные письма за их труд и вклад в воспитание подрастающего поколения. Выпускники подарили своим учителям по букету цветов.Завершающим штрихом праздника стал звон колокольчиков, которым над своими головами энергично размахивали первоклашки, сидя на плечах выпускников.Бзыбской школе более 120 лет. Как уточнила Барганджия, серьезных проблем ученики и педагоги не испытывают, но в капитальном ремонте нуждается школьный спортивный зал.По данным министерства просвещения и языковой политики, в Абхазии 25 840 учащихся. Из них 1982 – выпускники 11-х классов, 12 человек претендуют на медали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/proschay-shkola-v-abkhazii-prozvuchal-posledniy-zvonok-1039370404.html

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