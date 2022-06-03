https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/spetsoperatsiya-zadachi-12-rossiyskikh-bdk-v-chernom-more-1039380709.html

Спецоперация: задачи 12 российских БДК в Черном море

Спецоперация: задачи 12 российских БДК в Черном море

Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины развивается успешно, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T19:22+0300

2022-06-03T19:22+0300

2022-06-03T19:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

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В Черном море большие десантные корабли трех флотов ВМФ России находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению, то есть к захвату плацдарма на побережье противника.Большой отряд десантных кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов ждет своего часа, чтобы поддержать действия сухопутной группировки российских войск на Николаевском и Одесском направлениях. По данным источника в силовых структурах Крыма, 12 больших десантных кораблей ВМФ России в Черном море "готовы к выполнению задач по предназначению в рамках специальной военной операции". Одновременно в Минобороны РФ приняты решения, позволяющие значительно ускорить наступательные действия группировки российских войск на Украине.Предназначение больших десантных кораблей (БДК) – высадка десанта для захвата участков побережья и развития наступления в глубь территории противника. Двенадцать кораблей способны перебросить до 4000 морских пехотинцев, более 150 танков или 300 БМП. Это серьезная ударная сила. Участки боевого применения отряда достаточно предсказуемы, под контролем киевского режима остаются только две приморские области.Командование "Юг" ВСУ 2 июня сообщило о появлении пяти российских БДК в районе Очакова и угрозе десанта на Николаев. Часть отряда десантных кораблей ВМФ России находится близ побережья Одессы.Северный флот в спецоперации представляют БДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец". Балтийцы пришли на БДК "Королев", "Минск" и "Калининград". Черноморские БДК – "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Азов", "Ямал", "Орск" и "Николай Фильченков". Большие десантные корабли черноморской группировки отличаются характеристиками, однако действуют по единому замыслу и плану.Морская пехота – не пассажиры БДК, а род береговых войск ВМФ, предназначенный и специально подготовленный для боевых действий в морских десантах. В операциях по захвату пунктов базирования, портов, островов, отдельных участков побережья противника морская пехота способна действовать самостоятельно и во взаимодействии с сухопутными войсками. К примеру, 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в марте присвоено звание гвардейской "за массовый героизм" и успешные боевые действия в Донбассе.Корабли десантаСпециализация большого десантного корабля – перевозка и высадка на необорудованное побережье (или на удалении от него, за горизонтом) усиленного батальона морской пехоты со штатным вооружением и техникой. Для понимания возможностей отряда БДК в Черном море, рассмотрим отдельные корабли поближе.Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" пришел на смену "ветеранам" проектов 775 и 1171 пару лет назад. Может взять на борт 300 морских пехотинцев, 13 танков или 36 БМП, два вертолета трех различных специализаций (транспортно-боевых вертолетов Ка-29, поисково-спасательных Ка-27 или ударных Ка-52К "Катран")в любом сочетании. Способен выполнять функции флагмана, весь спектр десантных операций на море, а также поддержать десант артиллерийским огнем. Основное вооружение БДК "Петра Моргунова" – две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм с радиолокационной системой управления огнем (обеспечивают противоракетную оборону в ближней зоне – до 4000 метров, скорострельность до 10 тысяч выстрелов в минуту). На борту имеется комплекс радиоэлектронной борьбы.Технологическая особенность проекта 11711– "неконтактное" десантирование, то есть высадка морских пехотинцев и боевой техники на необорудованное побережье по инженерным понтонам, которые выталкиваются из открытых носовых створок на берег – без касания кораблем дна. Плавающие БТР, БМП и БМД могут выходить в море прямо с кормы или носа корабля – вне видимости с берега (минирование ВСУ одесских пляжей – совершенно бессмысленно). Длина БДК проекта 11711 – 120 м, ширина – 16,5 м, осадка – 3,6 м, скорость – до 18 узлов (33,3 км/час). Полное водоизмещение около 5000 тонн. Дальность плавания – 3500 морских миль (6480 км). Экипаж – 100 человек. Современных зарубежных аналогов российского проекта 11711 не существует.Черноморский БДК "Орск" проекта 1171 (по классификации НАТО "Alligator") за долгое время службы оставил за кормой не один десяток тысяч миль. Корабль рассчитан на переброску 300 десантников, 20 основных боевых танков или 45 БТР, или до 1000 тонн различных грузов. Водоизмещение 4650 тонн. Длина 113 м, ширина 15,6 м, осадка 4,5 м. Скорость хода – до 16,5 узлов. Дальность – 10 тыс. миль. Экипаж 55 человек.Модернизированный БДК "Оленегорский горняк" проекта 775способен взять на борт 250 десантников, 12 танков или 17 БМП. Водоизмещение 4080 тонн. Экипаж 75 человек. Артиллерийское вооружение – спаренная 57-мм установка АК-725 с радиолокационной системой управления стрельбой (дальностью до 16 км и боекомплектом в 1000 снарядов). Скорострельность - 100 выстрелов в минуту. Имеются РЛС обнаружения воздушных целей, две навигационные станции, и пассивные средства радиоэлектронной борьбы.Без участия БДК не обходился ни один военный конфликт. Российские корабли в августе 2008 года высаживали десант в грузинском порту Поти, в 1999-м – перебрасывали миротворцев в Югославию. Черноморская группировка десантных кораблей ВМФ России в 2022 году способна ускорить достижение целей спецоперации. БДК одним только появлением на горизонте близ Николаева и Одессы (демонстрацией готовности к морской десантной операции) приводят киевский режим и ВСУ в уныние и отчаяние.Надводные корабли и субмарины ВМФ России в Черном море три месяца прикрывают оперативный район, сковывают действия противника, наносят сотни высокоточных ударов ракетами "Калибр" по удаленным объектам ВСУ (суммарный ракетный залп кораблей, субмарин и береговых ракетных комплексов ЧФ – более 200 боеголовок).Остатки украинских ВМС заблокированы в отдельных пунктах базирования, и каждый выход "москитных" боевых единиц в море, попытки атаковать российские корабли – приводят лишь к потерям. Впереди – освобождение Николаева и Одессы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика