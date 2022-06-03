https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sukhumskaya-sanepidstantsiya-otsenila-podgotovku-plyazhey-k-sezonu-1039378751.html

Сухумская санэпидстанция оценила подготовку пляжей к сезону

Сухумская санэпидстанция оценила подготовку пляжей к сезону

Всего в Абхазии официально зарегистрировано 20 пляжей, за состоянием которых следит Санитарно-эпидемиологическая служба. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T17:26+0300

2022-06-03T17:26+0300

2022-06-03T17:51+0300

в абхазии

пляжи

сухум

туризм

курорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030674893_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1689fa6cab1e45f881e958b3809d96b.jpg

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Не все пляжи Сухума успели подготовиться к летнему курортному сезону из-за дождливой весны, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач столицы Алла Беляева.По ее словам, на 3 июня полностью готовы к посещению туристами пляжи Del Mar, пляж пансионата "Кяласур" и пляж санатория МВО. Пока что не убран пляж "Локомотив", продолжаются строительные работы и чистка Мокко-пляжа, в центральной части города пока что не подготовлены для использования раздевалки и душевые."Мы не советуем купаться рядом с устьем реки Беслетка, в народе именуемым "собачий пляж", так как там плохие показатели морской воды. В остальном на побережье хорошие показатели воды, все побережье укладывается в нормативные показатели", – добавила она.Беляева отметила, что посещать пляж и купаться в море, чтобы не подвергнуть себя тепловому удару, рекомендуется с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00.Главный санитарный врач столицы посоветовала туристам не злоупотреблять очень острой и копченой едой, не пить воду из крана, не пробовать на рынках фрукты, тщательно их мыть. С собой на пляж Беляева рекомендует брать нескоропортящиеся продукты и не покупать выпечку у разносчиков на пляже.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tri-abkhazskikh-goroda-voshli-v-lidery-zarubezhnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-1039366542.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пляжи, сухум, туризм, курорты