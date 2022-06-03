https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tri-abkhazskikh-goroda-voshli-v-lidery-zarubezhnykh-napravleniy-otdykha-u-rossiyan-1039366542.html

Три абхазских города вошли в лидеры зарубежных направлений отдыха у россиян

Три абхазских города вошли в лидеры зарубежных направлений отдыха у россиян

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть в этом году за границу российским туристам. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

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отдых

отдых в абхазии

туризм

сухум

гагра

новый афон

новости

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Гагра, Сухум и Новый Афон составили тройку лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов сообщает Tvil.ru.Замыкают топ-5 белорусские Минск и Витебск. По данным турсервиса, в Абхазии можно отдохнуть от 2,4 до 3,2 тысячи рублей в сутки, а в Беларуси — от 2 до 2,2 тысячи рублей. Россияне могут въезжать в обе страны без оснований, в том числе и в целях туризма. В Абхазию можно добраться поездом из Москвы или самолетом до Сочи, а оттуда – на авто или по морю.В связи с последними мировыми событиями в России набирает популярность внутренний туризм. В Tvil.ru отмечают, что очень много туристов стали бронировать жилье в Дагестане, Калининградской области, во Владивостоке, в Татарстане, Ленинградской и Московской областях.Стоимость отдыха в этом году в России увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом, а продолжительность поездки упала на 10%. Так, семья из трех человек тратит на отдых в России в этом году около 30 тысяч рублей за недельный отпуск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhaziya-oboshla-egipet-i-oae-v-reytinge-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1039324635.html

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отдых, отдых в абхазии, туризм, сухум, гагра, новый афон, новости