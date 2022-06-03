https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/tsentr-spaseniya-delfinov-planiruyut-otkryt-na-yuge-rossii-1039379253.html

Центр спасения дельфинов планируют открыть на юге России

Центр спасения дельфинов планируют открыть на юге России

Российские специалисты готовы помочь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T17:44+0300

2022-06-03T17:44+0300

2022-06-03T17:54+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Центр спасения дельфинов планируют открыть на юге России, рассказала в эфире радио Sputnik координатор проекта Ирина Шулгестерова."Мы ведем сбор средств, нам перечисляют пожертвования, как простые люди, так и организации. Пока неизвестно, когда начнется строительство. Денег на установку минимально необходимого оборудования хватит, но у нас пока нет места", – отметила она.По словам Шулгестеровой, главное условие при строительстве такого центра – это выход к морю. В качестве подходящих мест для строительства объекта изначально рассматривали Сочи, но в связи с большими выбросами в море вредных веществ в Геленджике и Новороссийске, он может появиться в одном из этих двух городов.Специалист подчеркнула, что реабилитация и лечение дельфинов невозможны без прямого выхода к морской воде. После того как морские обитатели будут готовы к свободному плаванию, их будут выпускать на волю."Мы работаем по Краснодарскому краю и оказываем помощь всем трем видам наших дельфинов – афалина, черноморский обыкновенный дельфин или белобочка, черноморская морская свинья или азовка. Чаще всего страдают белобочки и азовки в дикой среде. Мы в большом количестве их находим мертвыми в этом году и еще живым пытаемся помочь", – рассказала она.Афалина считаются более сильными видами дельфинов, но и у них есть проблемы. Их отлавливают для дельфинариев, несмотря на то, что эти млекопитающие краснокнижные.Минувшей весной в районе черноморского побережья Абхазии погибло более ста дельфинов. Шулгестерова отметила, что она вместе с коллегами готова удаленно оказывать помощь абхазским экологам в работе по спасению дельфинов."Но для этого нужно, чтобы на месте были ветеринары. Любой ветеринар и даже фельдшер может помочь дельфину, прослушав хотя бы теоретическую информацию. В идеале, конечно, лучше пройти обучение", – уверена она.Гибель дельфинов на побережье Краснодарского края координатор центра спасения дельфинов массовой не считает. Она объяснила, что такую оценку можно дать в случаях, если одновременно в разных местах на берег выбрасывает много дельфинов. Такой тенденции она пока не наблюдает и звонков от обеспокоенного населения тоже становится все меньше.Массовая гибель дельфинов наблюдается на черноморском побережье Абхазии и в Сочи с середины апреля. Ученые называют несколько вероятных причин происходящего, в том числе вирусное заболевание среди млекопитающих и многометровые рыболовные сети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/spasateli-mchs-abkhazii-vyzvolili-iz-setey-10-delfinov-u-beregov-sukhuma-1039330229.html

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сочи, дельфины, новости, море