https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/v-sukhume-zakryli-kriptofermu--1039366240.html
В Сухуме закрыли криптоферму
В Сухуме закрыли криптоферму
Три десятка аппаратов по добыче криптовалют незаконно работали в столице Абхазии. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-03T10:38+0300
2022-06-03T10:38+0300
2022-06-03T11:43+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Сотрудники милиции и Госстандарта 31 мая обнаружили и закрыли незаконно действовавшую майнинг-ферму, сообщает МВД Абхазии.Объект принадлежал Адамуру Адлейба, в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Аппараты (30 единиц) изъяли и поместили на хранение в спецсклад МВД.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии в связи с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры. Запрещен и ввоз майнинг-оборудования в страну.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, новости, сухум
В Сухуме закрыли криптоферму
10:38 03.06.2022 (обновлено: 11:43 03.06.2022)
Три десятка аппаратов по добыче криптовалют незаконно работали в столице Абхазии.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik.
Сотрудники милиции и Госстандарта 31 мая обнаружили и закрыли незаконно действовавшую майнинг-ферму, сообщает
МВД Абхазии.
Объект принадлежал Адамуру Адлейба, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Аппараты (30 единиц) изъяли и поместили на хранение в спецсклад МВД.
Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии в связи с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры. Запрещен и ввоз майнинг-оборудования в страну.