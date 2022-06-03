https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/v-sukhume-zakryli-kriptofermu--1039366240.html

В Сухуме закрыли криптоферму

В Сухуме закрыли криптоферму

Три десятка аппаратов по добыче криптовалют незаконно работали в столице Абхазии. 03.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-03T10:38+0300

2022-06-03T10:38+0300

2022-06-03T11:43+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Сотрудники милиции и Госстандарта 31 мая обнаружили и закрыли незаконно действовавшую майнинг-ферму, сообщает МВД Абхазии.Объект принадлежал Адамуру Адлейба, в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Аппараты (30 единиц) изъяли и поместили на хранение в спецсклад МВД.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии в связи с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры. Запрещен и ввоз майнинг-оборудования в страну.

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майнинг в абхазии, новости, сухум