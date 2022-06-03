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https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/v-sukhume-zakryli-kriptofermu--1039366240.html
В Сухуме закрыли криптоферму
В Сухуме закрыли криптоферму
Три десятка аппаратов по добыче криптовалют незаконно работали в столице Абхазии. 03.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Сотрудники милиции и Госстандарта 31 мая обнаружили и закрыли незаконно действовавшую майнинг-ферму, сообщает МВД Абхазии.Объект принадлежал Адамуру Адлейба, в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Аппараты (30 единиц) изъяли и поместили на хранение в спецсклад МВД.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии в связи с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры. Запрещен и ввоз майнинг-оборудования в страну.
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майнинг в абхазии, новости, сухум

В Сухуме закрыли криптоферму

10:38 03.06.2022 (обновлено: 11:43 03.06.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Три десятка аппаратов по добыче криптовалют незаконно работали в столице Абхазии.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Сотрудники милиции и Госстандарта 31 мая обнаружили и закрыли незаконно действовавшую майнинг-ферму, сообщает МВД Абхазии.
Объект принадлежал Адамуру Адлейба, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Аппараты (30 единиц) изъяли и поместили на хранение в спецсклад МВД.
Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии в связи с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры. Запрещен и ввоз майнинг-оборудования в страну.
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