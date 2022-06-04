https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/abkhaziyu-mogut-privlech-k-razrabotke-ustava-tribunala-nad-ukrainskimi-boevikami-1039388492.html

Абхазию могут привлечь к разработке устава трибунала над украинскими боевиками

Абхазию могут привлечь к разработке устава трибунала над украинскими боевиками

В конце мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале подготовки документов для международного трибунала над украинскими военнопленными. 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T10:55+0300

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Абхазия может принять участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, сообщила РИА Новости замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.В ДНР идет сбор доказательств преступлений ВСУ, которые будут использованы в военном трибунале над боевиками, этим занимается Аппарат уполномоченного по правам человека в республике.Первое "промежуточное" заседание Мариупольского трибунала может пройти в конце лета - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой. Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается по нормам международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодексов России, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/chtoby-rodinu-ne-poteryat-ardzinba-o-rossiyskoy-spetsoperatsii-sanktsiyakh-i-dukhe-naroda-1039366934.html

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