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Абхазию могут привлечь к разработке устава трибунала над украинскими боевиками
Абхазию могут привлечь к разработке устава трибунала над украинскими боевиками
В конце мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале подготовки документов для международного трибунала над украинскими военнопленными. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T10:55+0300
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Абхазия может принять участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, сообщила РИА Новости замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.В ДНР идет сбор доказательств преступлений ВСУ, которые будут использованы в военном трибунале над боевиками, этим занимается Аппарат уполномоченного по правам человека в республике.Первое "промежуточное" заседание Мариупольского трибунала может пройти в конце лета - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой. Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается по нормам международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодексов России, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/chtoby-rodinu-ne-poteryat-ardzinba-o-rossiyskoy-spetsoperatsii-sanktsiyakh-i-dukhe-naroda-1039366934.html
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Абхазию могут привлечь к разработке устава трибунала над украинскими боевиками
10:55 04.06.2022 (обновлено: 10:59 04.06.2022)
В конце мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале подготовки документов для международного трибунала над украинскими военнопленными.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik.
Абхазия может принять участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, сообщила РИА Новости
замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики (ЛНР- прим), Российской Федерации. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии. Надеюсь на это", - заявила дипломат.
В ДНР идет сбор доказательств преступлений ВСУ, которые будут использованы в военном трибунале над боевиками, этим занимается Аппарат уполномоченного по правам человека в республике.
Первое "промежуточное" заседание Мариупольского трибунала может пройти в конце лета - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой.
Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается по нормам международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодексов России, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.