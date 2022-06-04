https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/politolog-britaniya-khochet-reshit-problemy-za-schet-stran-novogo-alyansa-1039358245.html
Политолог: Британия хочет решить проблемы за счет стран нового альянса
Политолог: Британия хочет решить проблемы за счет стран нового альянса
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона создать... 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T11:34+0300
2022-06-04T11:34+0300
2022-06-04T12:35+0300
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Политолог: Британия хочет решить проблемы за счет стран нового альянса
Политолог: Британия хочет решить проблемы за счет стран нового альянса
Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс "Европейское содружество против России". Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в него можно было бы позднее включить Турцию.В беседе на радио Sputnik Перенджиев отметил, что первый аспект в этом заявлении, конечно, политический, а второй – экономический."Политический заключается в том, что Великобритания хочет поднять статус лидерства на основе оголтелой русофобии. С другой стороны, здесь можно заметить попытку со стороны Великобритании контролировать процессы, которые сейчас начинаются в Европе... Джонсон хочет, чтобы именно Лондон возглавил оголтелый русофобский союз государств. Это имеет под собой и экономический характер, который, возможно, заключается в том, что Джонсон хочет решить проблемы Великобритании за счет ресурсов этих государств", – сказал Перенджиев.По его словам, такой подход просматривается и это весьма соответствует британской политике.Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.
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в мире, политика, европа, великобритания, россия, подкасты, аудио
Политолог: Британия хочет решить проблемы за счет стран нового альянса
11:34 04.06.2022 (обновлено: 12:35 04.06.2022)
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона создать новый международный антироссийский альянс.
Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать альянс "Европейское содружество против России". Отмечается, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в него можно было бы позднее включить Турцию.
В беседе на радио Sputnik
Перенджиев отметил, что первый аспект в этом заявлении, конечно, политический, а второй – экономический.
"Политический заключается в том, что Великобритания хочет поднять статус лидерства на основе оголтелой русофобии. С другой стороны, здесь можно заметить попытку со стороны Великобритании контролировать процессы, которые сейчас начинаются в Европе... Джонсон хочет, чтобы именно Лондон возглавил оголтелый русофобский союз государств. Это имеет под собой и экономический характер, который, возможно, заключается в том, что Джонсон хочет решить проблемы Великобритании за счет ресурсов этих государств", – сказал Перенджиев.
По его словам, такой подход просматривается и это весьма соответствует британской политике.
Полный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.