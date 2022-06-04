https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-proveli-uborku-beregovoy-linii-1039397352.html
Российские военнослужащие в Абхазии провели уборку береговой линии
Российские военнослужащие в Абхазии провели уборку береговой линии
Российские военнослужащие регулярно проводят уборку пляжей Абхазии на территории полигонов в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах. 04.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-04T17:35+0300
2022-06-04T17:35+0300
2022-06-04T18:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели акцию "Чистый берег" по уборке прибрежной морской территории от мусора в канун Всемирного дня охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба ЮВО.Экодесант убрал береговую линию Черного моря как на берегу, так и в воде. Военнослужащие собрали пластик и другой мусор на прибрежных полигонах в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах. В общей сложности почистили более 50 тысяч квадратных метров территории.Весь мусор тщательно пакетировали, спрессовали и уничтожили в соответствии с нормами.Акция "Чистый берег" проводится регулярно дважды в год российскими военными и членами их семей: в июне с началом летнего периода обучения и в канун купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря по завершении купального сезона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sukhumskaya-sanepidstantsiya-otsenila-podgotovku-plyazhey-k-sezonu-1039378751.html
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юво, военнослужащие, новости
Российские военнослужащие в Абхазии провели уборку береговой линии
17:35 04.06.2022 (обновлено: 18:09 04.06.2022)
Российские военнослужащие регулярно проводят уборку пляжей Абхазии на территории полигонов в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели акцию "Чистый берег" по уборке прибрежной морской территории от мусора в канун Всемирного дня охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба ЮВО.
Экодесант убрал береговую линию Черного моря как на берегу, так и в воде. Военнослужащие собрали пластик и другой мусор на прибрежных полигонах в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах. В общей сложности почистили более 50 тысяч квадратных метров территории.
Весь мусор тщательно пакетировали, спрессовали и уничтожили в соответствии с нормами.
Акция "Чистый берег" проводится регулярно дважды в год российскими военными и членами их семей: в июне с началом летнего периода обучения и в канун купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря по завершении купального сезона.