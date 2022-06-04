https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/tennisist-iz-abkhazii-zavoeval-zoloto-turnira-v-ufe-1039396570.html

Теннисист из Абхазии завоевал "золото" турнира в Уфе

Теннисист из Абхазии завоевал "золото" турнира в Уфе

Турнир "Кубок на призы теннисной Академии J-PRO" прошел в Уфе с 27 по 30 мая. 04.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-04T16:58+0300

2022-06-04T16:58+0300

2022-06-04T17:27+0300

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СУХУМ, 4 июн- Sputnik, Асмат Цвижба. Восьмилетний теннисист из Абхазии Нестор Цужба одержал победу в турнире "Кубок на призы теннисной Академии J-PRO", сообщила Sputnik его тренер Элизабет Акуция. По ее словам, Нестор занимается теннисом с четырех лет и всегда нацелен на победу в соревнованиях. Тренер отметила, что всего в турнире принимало участие 16 спортсменов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/tennisist-iz-abkhazii-stal-pobeditelem-turnira-v-kazani-1036526829.html

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