https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/amerikanskiy-ekspert-nazval-sposob-polozhit-konets-konfliktu-na-ukraine-1039406636.html

Американский эксперт назвал способ положить конец конфликту на Украине

Американский эксперт назвал способ положить конец конфликту на Украине

Американский специалист по международным отношениям считает, что жители ДНР и ЛНР должны сами определить свою судьбу. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T17:28+0300

2022-06-05T17:28+0300

2022-06-05T17:28+0300

украина

мнение

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак заявил, что выходом из украинского кризиса может стать проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на интервью эксперта немецкой газете Die Welt.Люттвак подчеркнул, что русские - это крупнейшая европейская нация, влияние которой распространилось на Ближний и Дальний Восток, на Арктику и Черное море, поэтому ядерное оружие - не единственный козырь России.Также эксперт скептически отозвался о последствиях введенных против России санкций, заявив, что большая часть россиян даже не почувствовала ограничений, так как страна сама производит продукты питания и в достаточной степени обеспечена энергоносителями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pora-domoy-evropa-ustala-ot-ukrainskikh-bezhentsev-1039402253.html

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украина, мнение