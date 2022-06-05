https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/amerikanskiy-ekspert-nazval-sposob-polozhit-konets-konfliktu-na-ukraine-1039406636.html
Американский эксперт назвал способ положить конец конфликту на Украине
Американский эксперт назвал способ положить конец конфликту на Украине
Американский специалист по международным отношениям считает, что жители ДНР и ЛНР должны сами определить свою судьбу. 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T17:28+0300
2022-06-05T17:28+0300
2022-06-05T17:28+0300
украина
мнение
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак заявил, что выходом из украинского кризиса может стать проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на интервью эксперта немецкой газете Die Welt.Люттвак подчеркнул, что русские - это крупнейшая европейская нация, влияние которой распространилось на Ближний и Дальний Восток, на Арктику и Черное море, поэтому ядерное оружие - не единственный козырь России.Также эксперт скептически отозвался о последствиях введенных против России санкций, заявив, что большая часть россиян даже не почувствовала ограничений, так как страна сама производит продукты питания и в достаточной степени обеспечена энергоносителями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pora-domoy-evropa-ustala-ot-ukrainskikh-bezhentsev-1039402253.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, мнение
Американский эксперт назвал способ положить конец конфликту на Украине
Американский специалист по международным отношениям считает, что жители ДНР и ЛНР должны сами определить свою судьбу.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik.
Политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак заявил, что выходом из украинского кризиса может стать проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на интервью эксперта немецкой газете Die Welt.
"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики", — отметил эксперт и добавил, что за проведением референдума должны следить независимые наблюдатели.
Люттвак подчеркнул, что русские - это крупнейшая европейская нация, влияние которой распространилось на Ближний и Дальний Восток, на Арктику и Черное море, поэтому ядерное оружие - не единственный козырь России.
Также эксперт скептически отозвался о последствиях введенных против России санкций, заявив, что большая часть россиян даже не почувствовала ограничений, так как страна сама производит продукты питания и в достаточной степени обеспечена энергоносителями.