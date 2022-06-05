https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pora-domoy-evropa-ustala-ot-ukrainskikh-bezhentsev-1039402253.html

Пора домой: Европа устала от украинских беженцев

Пора домой: Европа устала от украинских беженцев

Территории, на которых ведутся боевые действия, покинуло большое количество людей - потоки устремились вглубь страны, в Россию и в Европу. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T09:44+0300

2022-06-05T09:44+0300

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На примере украинских беженцев Европа доказала себе свою добродетельность и гостеприимство. Похоже, тем решила и успокоиться — дальше ведь уже доказывать ничего не надо. Поэтому политика в отношении украинцев, прибывших на Запад, на глазах меняется от "Добро пожаловать" до "Пора бы и честь знать".При этом надо признать: большинством европейцев, открывающим свои двери для украинцев, двигали сострадание и солидарность. Но уже тогда бюргеров предупреждали, что украинцы это "не щенки, которых вы можете вернуть в приют". Судя по всему, многие жители Европы к этому не прислушались, не представляя, с кем и с чем им придется столкнуться. И настроения резко начали меняться.Причем на протяжении первой волны миграции с Украины всевозможные западные агентства пытались горячо опровергать сообщения о том, что Европа начинает уставать от беженцев и выставлять дополнительные барьеры для них. Подобные сообщения выдавались за "российскую пропаганду". Но сейчас уже и западные СМИ откровенно начали признавать этот факт.Первыми, конечно, почувствовали усталость поляки, на которых коллективный Запад возложил основное бремя размещения украинцев. Еженедельник Do Rzeczy, близкий к правящей партии "Право и справедливость", основной темой своего свежего номера сделал статью "Предел гостеприимности". Автор указал: "Польша сдала экзамен по милосердию. Тем не менее мы не можем избежать разговора о том, что поляки несут серьезное экономическое бремя. И это приводит к массе других проблем". При этом журнал выразил явное неудовольствие тем, что поначалу обсуждение этих проблем было "социальным табу" в польском политическом и медийном пространстве.Однако табу явно закончилось. И это видно не только по публикациям провластных СМИ в Польше, но и по действиям самой власти. Судя по сведениям газеты Rzeczpospolita, польское правительство с 1 июля лишает украинских беженцев ежедневного довольствия в 40 злотых (примерно 600 рублей). Умиляет, как тамошние чиновники разъясняют этот шаг: оказывается, они тем самым создают для украинцев дополнительную мотивацию быстрее найти работу.Более откровенно высказывается профессор Краковского педагогического университета Петр Длугош, трактующий этот шаг правительства как знак для беженцев: "Поддержка закончилась, пора возвращаться на Украину". Причем и эту позицию он умудряется преподнести как польскую заботу о соседях, поясняя: "Если эта молодая и динамичная группа с высоким человеческим капиталом не вернется, украинцам будет тяжело создать сильное и современное государство". Что уж там, очень сострадательный подход: лишим-ка мы молодых украинских матерей и их детей денег на пропитание, чтобы побудить их быстрее ехать создавать современную украинскую государственность. Видимо, теми же мотивами продиктована отмена бесплатного проезда в польском транспорте для украинцев. Теперь перед ними выбор: либо ездить зайцами в Варшаве, либо строить модерновое государство у себя дома.Польшей такая политика европейцев не ограничивается. Уже активно обсуждаются изменения в правилах приема украинских беженцев в Германии. В интернете активно циркулируют слухи о том, что владельцам автомобилей стоимостью выше 7,5 тысячи евро будет отказано в пособиях. И хотя ряд ресурсов это активно опровергает, легальные основания для введения таких правил в Германии существуют.В Болгарии в связи с началом курортного сезона началось массовое переселение украинских беженцев из прибрежных отелей вглубь страны на государственные базы, скорее напоминающие тюрьмы или концлагеря. Что уже вызвало бунты среди гостей, привыкших к гостиничному комфорту. И сообщений такого рода из разных стран Европы все больше и больше, что свидетельствует о системном характере данной проблемы.Причем растет количество сообщений о росте личных конфликтов между беженцами и европейцами, в порыве чувств или из корыстных побуждений предоставляющих свое жилье для размещения украинцев. Совершенно разный уклад жизни и традиций моментально дает о себе знать. Выходцам с Украины (как, собственно, из любой постсоветской страны) тяжело привыкнуть к чрезмерной бережливости европейцев, особенно когда речь идет об экономии воды, электричества, тепла. Принимающая же сторона оказывается явно не готовой к затратам на содержание не самых экономных в этом отношении гостей.Любопытно, что довольно много подобных проблем возникает у украинцев в Британии — стране, которая больше всех вносит свой вклад в разжигание конфликта на Украине и в то же время остается абсолютным аутсайдером по приему беженцев из расчета на количество своего населения. Там поначалу были шокированы новостью о том, что украинская беженка в Брайтоне была выставлена за дверь хозяйкой жилья, принимавшей ее по правительственной схеме "Дома для украинцев". Украинка заявила, что с нее потребовали деньги за проживание, которые она не могла заплатить, в итоге ей пришлось перебраться в церковь, давшую временный приют.Затем таких случаев стало все больше. The Observer пришла к выводу о том, что правительственная схема приема украинских беженцев провалилась. А государственной компании BBC пришлось уже вступаться за британцев, принимающих украинцев, которые якобы оговаривают своих хозяев и явно "не до конца понимают, на что они вправе претендовать" в соответствии с этой схемой.Желтая же пресса с удовольствием выискала случай, когда без жилья оставили украинку с пятилетним ребенком в избирательном округе одного из авторов правительственной схемы приема беженцев — министра жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува. Правда, британскому читателю невдомек, что фигурантка этого скандала Сандра Смирнова является и у себя дома персонажем светских хроник. Так что не исключено, что она просто продолжает подобным образом свою карьеру блогера.Точно такие же проблемы у украинских беженцев в Нидерландах. Газета De Volkskrant вынуждена констатировать, что их отношения с принимающей стороной стали в последнее время деградировать. Чиновник Гаагского муниципалитета признался газетчикам, что сейчас десятки украинцев каждую неделю приходят с просьбой разрешить им съехать от разместивших их голландцев и переместить в местные приюты для беженцев.А интернет-группа "Украинские беженцы в Нидерландах", через которую те искали голландцев, согласных принять у себя гостей, пестрит сейчас объявлениями от украинцев, желающих сменить своих хозяев, и, наоборот, предложениями от голландцев "обменяться украинцами". Так что упомянутое выше предупреждение о том, что "украинцы не щенки", в Нидерландах явно не сработало.Ни в коем случае не злорадствуя (за многими этими историями стоят действительные человеческие трагедии и страдания), приходится в который раз констатировать: современная Европа и сострадание — это малосовместимые понятия. Как видим, даже в случае с приемом миллионов украинских беженцев делается это скорее для галочки (помните, "Польша сдала тест по состраданию" и теперь может выдавливать гостей обратно) и исключительно из прагматичных соображений, чтобы сказать мужчинам-украинцам: воюйте "до последней капли крови" против русских, а мы в это время позаботимся о ваших женщинах и детях.Примерно в таком же стиле были составлены объявления нацистских газет в Западной Украине в 1943 году о наборе добровольцев в дивизию СС "Галичина". Тогда украинскому "пушечному мясу" тоже обещали позаботиться об оставленных ими семьях, выплачивать щедрые пособия и снабжать продуктовыми пайками. Стоит ли говорить о том, что эти обещания никто и не думал выполнять?Конечно, не способствует интеграции в западное общество и поведение тех украинцев, которые, попадая за рубеж, полагают, что весь мир им должен. В конце концов, их политическая верхушка ведет себя точно так же, вот они и воспроизводят ее поведение на бытовом уровне, демонстрируя кондукторам парижского или варшавского автобуса свой паспорт и искренне не понимая, почему в ответ слышат недовольство, а не бандеровский клич, ставший обыденностью на Украине.Так и не могут многие из них понять, что в Европе украинцам не рады, что их там считают чужаками, что за словесной шелухой о "солидарности в борьбе против России" — лишь желание уничтожить Украину как таковую. Бессмертная гоголевская фраза "Ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" проверялась не одним поколением украинцев. Находит свое подтверждение она и сейчас.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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