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https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/bolee-semi-millionov-chelovek-progolosovali-na-referendume-v-kazakhstane-1039406076.html
Более семи миллионов человек проголосовали на референдуме в Казахстане
Более семи миллионов человек проголосовали на референдуме в Казахстане
По состоянию на 18:00 по местному времени (15:00 по московскому - прим.ред) явка составила 65,04%. 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T15:40+0300
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казахстан
референдум
конституция
новости
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Более 11 миллионов граждан Казахстана имеют право голоса на конституционном референдуме, более семи миллионов воспользовались этим правом, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома республики Шавхата Утемисова.Голосование проводится по вопросу изменений в конституции страны, по которым полномочия президента сокращаются, другие ветви власти усиливаются, а роль граждан в процессе управления государством повышается.Ранее глава государства, Касым-Жомарт Токаев заявил, что попытка государственного переворота в январе 2022 года показала, что в систему управления страной необходимо внести изменения. Согласно предложенным изменениям, Казахстан из республики с очень сильной президентской властью может перейти к модели президентской республики с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Если изменения примут, полномочия главы государства в формировании парламента и влиянии на местные органы власти будет уменьшено, а его близкие родственники не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Также новая конституция не будет включать в себя полномочия и привилегии первого президента Казахстана.Кроме того, поправки связаны с соблюдением прав и свобод граждан - создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена на конституционном уровне и запрет смертной казни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/zavis-mezhdu-zapadom-i-moskvoy-chyu-storonu-zaymet-kazakhstan--1038688856.html
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казахстан, референдум, конституция, новости

Более семи миллионов человек проголосовали на референдуме в Казахстане

15:40 05.06.2022 (обновлено: 15:52 05.06.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеферендум по поправкам в конституцию Казахстана
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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По состоянию на 18:00 по местному времени (15:00 по московскому - прим.ред) явка составила 65,04%.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Более 11 миллионов граждан Казахстана имеют право голоса на конституционном референдуме, более семи миллионов воспользовались этим правом, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома республики Шавхата Утемисова.
"В общем по стране на 18.00 получили бюллетени 7 624 641 граждан, что составляет 65,04% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Утемисов на брифинге в ЦИК.
Голосование проводится по вопросу изменений в конституции страны, по которым полномочия президента сокращаются, другие ветви власти усиливаются, а роль граждан в процессе управления государством повышается.
Ранее глава государства, Касым-Жомарт Токаев заявил, что попытка государственного переворота в январе 2022 года показала, что в систему управления страной необходимо внести изменения.
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Согласно предложенным изменениям, Казахстан из республики с очень сильной президентской властью может перейти к модели президентской республики с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.
Если изменения примут, полномочия главы государства в формировании парламента и влиянии на местные органы власти будет уменьшено, а его близкие родственники не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Также новая конституция не будет включать в себя полномочия и привилегии первого президента Казахстана.
Кроме того, поправки связаны с соблюдением прав и свобод граждан - создание конституционного суда, закрепление статуса омбудсмена на конституционном уровне и запрет смертной казни.
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