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Дети из Мариуполя встретились с космонавтом и побывали на Красной Площади
Дети из Мариуполя встретились с космонавтом и побывали на Красной Площади
В мероприятиях на Красиной площади принимали участие дети, представляющие самые разные народы, населяющие Россию, а также ребята, уехавшие из зон военных... 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T11:52+0300
2022-06-05T11:52+0300
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Экскурсии, сьемки видеоклипа, походы в музей и встречи со знаменитостями. Ребята, приехавшие в Москву из Донбасса, в эти выходные приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню ребенка.Сергей Лесков, SputnikИнтернациональный привет из РоссииСпециально для детей из Мариуполя, а также их сверстников разных национальностей, которые живут в Москве, большую культурную программу организовал Дом народов России.Первая площадка, где побывали юные участники акции – комплекс ВДНХ. Здесь у фонтана Дружбы Народов ребята сняли видеоклип.Как там в небе, за пределами Земли, детям рассказал Герой СССР, Герой России, прославленный летчик-космонавт Сергей Крикалев. После большой экскурсии по музею и общения с ребятами он пожелал им "много мечтать, никогда не сдаваться, и двигаться по жизни только вперед".Мечты сбываютсяДвенадцатилетняя Вика Константинова - одна из восьми мариупольских детей, которые принимают участие в акции. Говорит, впечатления от российской столицы удивительные, словами передать сложно."Я давно мечтала побывать на Красной Площади. Видела ее только по телевизору. Я не ожидала, что она такая красивая и здесь так много людей!", – рассказала девочка Sputnik.Вику на экскурсии по Москве сопровождаем мама. В Россию они приехали из Мариуполя несколько недель назад, как только появилась возможность. Живут в санатории, в Подмосковье."Мы очень рады. Мы уехали из Мариуполя от войны, от разрухи. Нас так хорошо встретили в России. Мы ни в чем не нуждаемся, мы очень благодарны!", – рассказала Анна Константинова.Лучший подарок – книгаКульминацией культурной программы стал книжный фестиваль на Красной Площади. С ребятами пообщался известный российский писатель Олег Рой. Он презентовал юным зрителям мультфильм, снятый по мотивам своих произведений. Олег Рой поблагодарил российских военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг на Донбассе: "Спасибо нашим солдатам, мы в них верим и ждем когда они вернуться с победой!".С приветственным словом к детям и их родителям обратился и депутат Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев."Очень символично, что эта встреча проходит на Красной Площади в Москве. В самом сердце страны. Россия всегда защищала и помогала тем, кто нуждается в ее помощи", - отметил депутат Госдумы РФ.Ну, а в завершении всего мероприятия писатель Олег Рой еще раз поздравил детей с праздником и вручил сладкие подарки и, разумеется, книги.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pora-domoy-evropa-ustala-ot-ukrainskikh-bezhentsev-1039402253.html
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Дети из Мариуполя встретились с космонавтом и побывали на Красной Площади
В мероприятиях на Красиной площади принимали участие дети, представляющие самые разные народы, населяющие Россию, а также ребята, уехавшие из зон военных действий на Украине.
Экскурсии, сьемки видеоклипа, походы в музей и встречи со знаменитостями. Ребята, приехавшие в Москву из Донбасса, в эти выходные приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню ребенка.
Интернациональный привет из России
Специально для детей из Мариуполя, а также их сверстников разных национальностей, которые живут в Москве, большую культурную программу организовал Дом народов России.
Первая площадка, где побывали юные участники акции – комплекс ВДНХ. Здесь у фонтана Дружбы Народов ребята сняли видеоклип.
На разных языках: молдавском, армянском, казахском, украинском, литовском, русском, - записали видеоприветствие для своих сверстников из Сирии. А после побывали на экскурсии в павильоне "Космонавтика и авиация".
Как там в небе, за пределами Земли, детям рассказал Герой СССР, Герой России, прославленный летчик-космонавт Сергей Крикалев. После большой экскурсии по музею и общения с ребятами он пожелал им "много мечтать, никогда не сдаваться, и двигаться по жизни только вперед".
Мечты сбываются
Двенадцатилетняя Вика Константинова - одна из восьми мариупольских детей, которые принимают участие в акции. Говорит, впечатления от российской столицы удивительные, словами передать сложно.
"Я давно мечтала побывать на Красной Площади. Видела ее только по телевизору. Я не ожидала, что она такая красивая и здесь так много людей!", – рассказала девочка Sputnik.
Вику на экскурсии по Москве сопровождаем мама. В Россию они приехали из Мариуполя несколько недель назад, как только появилась возможность. Живут в санатории, в Подмосковье.
"Мы очень рады. Мы уехали из Мариуполя от войны, от разрухи. Нас так хорошо встретили в России. Мы ни в чем не нуждаемся, мы очень благодарны!", – рассказала Анна Константинова.
Лучший подарок – книга
Кульминацией культурной программы стал книжный фестиваль на Красной Площади. С ребятами пообщался известный российский писатель Олег Рой. Он презентовал юным зрителям мультфильм, снятый по мотивам своих произведений. Олег Рой поблагодарил российских военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг на Донбассе: "Спасибо нашим солдатам, мы в них верим и ждем когда они вернуться с победой!".
С приветственным словом к детям и их родителям обратился и депутат Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев.
"Очень символично, что эта встреча проходит на Красной Площади в Москве. В самом сердце страны. Россия всегда защищала и помогала тем, кто нуждается в ее помощи", - отметил депутат Госдумы РФ.
Ну, а в завершении всего мероприятия писатель Олег Рой еще раз поздравил детей с праздником и вручил сладкие подарки и, разумеется, книги.