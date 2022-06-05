https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/dopolnitelnoe-vremya-khariton-agrba-o-titule-chempiona-evraziyskogo-bokserskogo-parlamenta-1039374302.html

Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента

Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента

О своей победе на главном поединке вечера бокса в Москве и о дальнейших планах в эфире радио Sputnik рассказал боксер Харитон Агрба. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T12:25+0300

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Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента

1 июня Харитон Агрба одержал уверенную победу над Аваком Узляном на главном поединке вечера бокса в Москве, завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента.О своей победе, о том, как ему удается добиваться таких результатов, о будущем абхазского бокса, спортсмен рассказал в программе "Дополнительное время". В эти дни Харитон Агрба принимает участие в "Интерконтинентальном кубке" по боксу. Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях из девяти выиграл нокаутом.

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