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Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента
Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента
О своей победе на главном поединке вечера бокса в Москве и о дальнейших планах в эфире радио Sputnik рассказал боксер Харитон Агрба. 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T12:25+0300
2022-06-05T12:25+0300
2022-06-05T12:45+0300
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Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента
Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента
1 июня Харитон Агрба одержал уверенную победу над Аваком Узляном на главном поединке вечера бокса в Москве, завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента.О своей победе, о том, как ему удается добиваться таких результатов, о будущем абхазского бокса, спортсмен рассказал в программе "Дополнительное время". В эти дни Харитон Агрба принимает участие в "Интерконтинентальном кубке" по боксу. Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях из девяти выиграл нокаутом.
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Дополнительное время: Харитон Агрба о титуле чемпиона Евразийского боксерского парламента
12:25 05.06.2022 (обновлено: 12:45 05.06.2022)
О своей победе на главном поединке вечера бокса в Москве и о дальнейших планах в эфире радио Sputnik рассказал боксер Харитон Агрба.
1 июня Харитон Агрба одержал уверенную победу над Аваком Узляном на главном поединке вечера бокса в Москве, завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента.
О своей победе, о том, как ему удается добиваться таких результатов, о будущем абхазского бокса, спортсмен рассказал в программе "Дополнительное время"
.
В эти дни Харитон Агрба принимает участие в "Интерконтинентальном кубке" по боксу.
Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях из девяти выиграл нокаутом.