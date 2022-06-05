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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона. 05.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-05T16:33+0300
2022-06-05T16:33+0300
2022-06-05T16:33+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В понедельник, 6 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от+13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В понедельник, 6 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от+13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.