https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-6-iyunya-1039406273.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T16:33+0300

2022-06-05T16:33+0300

2022-06-05T16:33+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В понедельник, 6 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от+13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, погода в абхазии