https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/remont-podpornoy-steny-zheleznoy-dorogi-v-gagrskom-rayone-pochti-zavershen-1039403127.html

Ремонт подпорной стены железной дороги в Гагрском районе почти завершен

Ремонт подпорной стены железной дороги в Гагрском районе почти завершен

Шторм повредил береговую подпорную стену на железнодорожном полотне "Гагра-Цандрыпш" в апреле 2022 года. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T11:00+0300

2022-06-05T11:00+0300

2022-06-05T11:22+0300

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Восстановление береговой подпорной стены железнодорожного полотна "Гагра-Цандрыпш" близится к завершению, сказал в интервью Sputnik помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.Были проведены работы по оборудованию опалубки, рабочие залили около 120 кубометров бетона."Там очень сложные условия работы, потому, что нет подъезда автомобильного транспорта, идет очень крутой склон и работники нашего железнодорожного ремонтно-строительного управления использовали даже скалолазное снаряжение", - добавил Хазириши.Работы проводятся за счет Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" и ремонтно-строительным управлением АЖД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220602/planovye-raboty-azhd-rasskazala-o-svoey-deyatelnosti-po-remontu-putey-1039355282.html

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