https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskie-tanki-pod-kievom-1039404543.html

Российские войска уничтожили украинские танки под Киевом

Российские войска уничтожили украинские танки под Киевом

Уничтоженная военная техника была поставлена Украине странами Восточной Европы. 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T12:50+0300

2022-06-05T12:50+0300

2022-06-05T12:55+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Российские войска нанесли удары по танкам Т-72 и другой бронетехнике, ремонтировавшиеся на окраине Киева, сообщает Министерство обороны России.Также высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр в ДНР уничтожены заводские цеха, в которых ремонтировалась военная техника, поврежденная в ходе боев.Ракетные удары были нанесены по пунктам управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 6 районам сосредоточения живой силы и техники. Было уничтожено две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", две боевые машины РСЗО, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Ракетными войсками и артиллерией поражено 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники.Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три склада боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки РСЗО "Град", девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов.Помимо этого, в ходе воздушного боя в небе над ДНР был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.Самолет военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику, был сбит российскими средствами ПВО. За сутки средства противо-воздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", перехвачены две тактические ракеты "Точка-У" и сбиты три украинских снаряда РСЗО "Ураган".

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