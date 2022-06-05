https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/rubl-zanyal-lidiruyuschuyu-pozitsiyu-v-zaporozhskoy-oblasti-1039402114.html

Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области

Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области

После того, как российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, на этих территориях стали вводить в обращение... 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T08:52+0300

2022-06-05T08:52+0300

2022-06-05T08:52+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Рублевые платежи вытесняют украинскую гривну в освобожденной части Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова. Херсонская и Запорожская области в ходе российской спецоперации на Украине были взяты под контроль Вооруженных сил РФ, оба региона заявили о намерениях стать субъектами России.На территориях работают военно-гражданские администрации, идет вещание теле- и радиоканалов на русском языке, действуют российская мобильная связь и интернет, налаживаются связи с Крымом.Кроме того, 25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей этих областей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/rossiya-vosstanovit-vse-osvobozhdennye-territorii-ukrainy-zayavil-khusnullin-1039158692.html

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