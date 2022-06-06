https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/bolee-15-milliona-mirnykh-zhiteley-evakuirovano-v-rossiyu-iz-zony-spetsoperatsii-1039434256.html

Более 1,5 миллиона мирных жителей эвакуировано в Россию из зоны спецоперации

Более 1,5 миллиона мирных жителей эвакуировано в Россию из зоны спецоперации

Татьяна Москалькова и ее подчиненные посетили более 90 пунктов размещения беженцев в 26 регионах России, проверяя условия, в которых они живут и изучая... 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T20:05+0300

2022-06-06T20:05+0300

2022-06-06T20:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

новости

беженцы

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Более полутора миллионов мирных жителей с территории Украины и республик Донбасса были эвакуированы в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой заявление на уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой на заседании двух думских комитетов - по контролю и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений."И каждый день мои коллеги – уполномоченные по правам человека в субъектах РФ – посещают пункты временного размещения и каждый день работают с людьми над возникающими вопросами. А возникает огромное количество вопросов", - рассказала Москалькова.Многие вопросы, заметила омбудсмен, касаются невыплаты единого пособия в размере 10 тысяч рублей и попросила обратить внимание на то, доходят ли до регионов средства, выделенные из государственного бюджета.21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.С начала спецоперации Россия регулярно организовывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из зоны боевых действий. Их принимают в регионах по всей стране, а также в Абхазии и Южной Осетии.Более ста беженцев, прибывших в Абхазию, были с комфортом размещены в пансионате "Айтар". Им оказывали помощь республиканские и местные власти, а также жители страны. Часть из них после стабилизации ситуации приняла решение вернуться домой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/pora-domoy-evropa-ustala-ot-ukrainskikh-bezhentsev-1039402253.html

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