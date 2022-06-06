https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/geroi-iskandera-muzey-banka-abkhazii-predstavil-novye-monety-1039429320.html

Герои Искандера: музей Банка Абхазии представил новые монеты

Герои Искандера: музей Банка Абхазии представил новые монеты

Популярные герои известных сочинений Фазиля Искандера нашли художественное воплощение в новой серии монет Банка Абхазии. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T19:41+0300

2022-06-06T19:41+0300

2022-06-06T19:41+0300

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В музее Банка Абхазии презентовали памятные монеты "Герои Искандера", которые станут частью серии "Выдающиеся личности Абхазии"."Следует отметить, что это не первая монета, которую Банк Абхазии посвятил Фазилю Абдуловичу. Первая монета была отчеканена еще в 2009 году, и весь тираж в тысячу экземпляров был раскуплен в первые месяцы после поступления в продажу. Поэтому сейчас она является нумизматической редкостью", – сказала начальник службы внешних связей банка Лиана Агрба."Естественно, его литературное наследие очень велико, поэтому было достаточно непросто ограничиться шестью персонажами. Чтобы выбрать героев, мы проводили консультации с семьей Искандера. Были выбраны любимые им персонажи", – отметила Агрба.Куратор международного фестиваля "Стоянка человека" Эльвира Арсалия поздравила музей Банка Абхазии с выпуском новой коллекции монет."Каждый раз удивляешься, насколько литературный мир произведения становится неисчерпаемым творческим источником для режиссеров. Мы знаем Сокурова, который работал с "Софичкой", наших абхазских театральных режиссеров, Аслана Галазова, который снимал фильм "Детство Чика", буквально на днях в Русском театре была премьера спектакля. То есть, каждый год в какой-то стране, в каком-то городе, произведения Искандера становятся важным импульсом", – подчеркнула она.Директор музея Астамур Тания в свою очередь выразил удовлетворение тем, что коллекция музея пополнилась новыми монетами."Что касается особенностей этих монет, здесь есть ряд новаций, которые ранее не использовались при чеканке памятных монет. Среди них первое, что бросается в глаза, видите, голубой цвет волны. Была необходимость показать глубину воды, поэтому была использована эмаль. По-моему, это очень удачный опыт, который придает этой монете дополнительную привлекательность", – сказал он.Астамур Тания добавил, что в ближайшее время монеты будут доступны для покупки в коммерческих банках республики.Монеты отчеканены в 2019 году, к 90-летию со дня рождения писателя, но их презентация была отложена из-за пандемии. Аверс каждой из них украшен рельефным изображением Фазиля Искандера.Диаметр монет равен 39 миллиметрам, сделаны они из серебра. Автор монет — художник Адгур Дзидзария. Тираж каждой монеты — 300 штук.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/bank-abkhazii-vypustil-v-obraschenie-pamyatnye-monety-babochki-abkhazii-1037489115.html

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