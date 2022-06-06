https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/lavrov-kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-s-moskvoy-1039426569.html
Лавров: Киев отказался от переговоров с Москвой
Лавров: Киев отказался от переговоров с Москвой
Два раза российская и украинская делегации встречались в Белоруссии, третий и последний раунд переговоров прошел в Турции в конце марта. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T22:40+0300
2022-06-06T22:40+0300
2022-06-06T22:40+0300
сергей лавров
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/06/1039426654_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_1494f4fb2a4492761f06d717aefa9575.jpg
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию главы МИД, которая проходила онлайн.Лавров добавил, что Россия была готова работать и основываться на тех предложениях, которые ранее делала украинская сторона, но проект договора, основанный на этих предложениях, "находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".Также министр заявил, что поставки вооружения Киеву будут иметь далеко идущие последствия, и чем дальнобойнее будет поставленное оружие, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.При этом, пояснил Лавров, Россия продолжит сохранять и развивать дипломатические отношения с западными странами, в том числе и недружественными, но "навязываться" им не будет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/lavrov-posmotrim-kak-nato-budet-ispolzovat-finlyandiyu-i-shvetsiyu-i-sdelaem-vyvody-1039136455.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/06/1039426654_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_9d2a561cbc6fb1664362fda75bfa2f9b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, новости, россия, украина
Лавров: Киев отказался от переговоров с Москвой
Два раза российская и украинская делегации встречались в Белоруссии, третий и последний раунд переговоров прошел в Турции в конце марта.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-конференцию главы МИД, которая проходила онлайн.
"Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства", – сказал дипломат.
Лавров добавил, что Россия была готова работать и основываться на тех предложениях, которые ранее делала украинская сторона, но проект договора, основанный на этих предложениях, "находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".
Также министр заявил, что поставки вооружения Киеву будут иметь далеко идущие последствия, и чем дальнобойнее будет поставленное оружие, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
При этом, пояснил Лавров, Россия продолжит сохранять и развивать дипломатические отношения с западными странами, в том числе и недружественными, но "навязываться" им не будет.