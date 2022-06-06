https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/lavrov-kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-s-moskvoy-1039426569.html

Лавров: Киев отказался от переговоров с Москвой

Лавров: Киев отказался от переговоров с Москвой

Два раза российская и украинская делегации встречались в Белоруссии, третий и последний раунд переговоров прошел в Турции в конце марта. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T22:40+0300

2022-06-06T22:40+0300

2022-06-06T22:40+0300

сергей лавров

новости

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/06/1039426654_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_1494f4fb2a4492761f06d717aefa9575.jpg

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию главы МИД, которая проходила онлайн.Лавров добавил, что Россия была готова работать и основываться на тех предложениях, которые ранее делала украинская сторона, но проект договора, основанный на этих предложениях, "находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".Также министр заявил, что поставки вооружения Киеву будут иметь далеко идущие последствия, и чем дальнобойнее будет поставленное оружие, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.При этом, пояснил Лавров, Россия продолжит сохранять и развивать дипломатические отношения с западными странами, в том числе и недружественными, но "навязываться" им не будет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/lavrov-posmotrim-kak-nato-budet-ispolzovat-finlyandiyu-i-shvetsiyu-i-sdelaem-vyvody-1039136455.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, новости, россия, украина