https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/pochti-vse-postradavshie-ot-stikhiynykh-bedstviy-v-abkhazii-poluchili-kompensatsii-1039426848.html

Почти все жители Абхазии, чьи дома пострадали от стихийных бедствий, получили компенсации

Почти все жители Абхазии, чьи дома пострадали от стихийных бедствий, получили компенсации

По оценке властей, летом 2021 года природные катаклизмы нанесли домовладениям жителей Абхазии ущерб в размере 93,6 миллиона рублей. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T15:32+0300

2022-06-06T15:32+0300

2022-06-06T17:26+0300

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Почти 99% граждан, чьи домовладения пострадали во время стихийных бедствий летом 2021 года, получили компенсационные выплаты, сообщил Sputnik вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба."В целях реализации поручений президента распоряжением премьер-министра Абхазии был принят график поэтапного финансирования. Окончание завершающего, второго этапа, запланировано на 1 июля текущего года. На сегодняшний день оказана материальная помощь 652 гражданам на сумму 92,2 миллиона рублей или на 99%, то есть финансирование осуществляется с опережением графика выплат", – отметил он.Делба также уточнил, что в полном объеме оказана помощь гражданам Республики Абхазия, проживающим в Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах.Из 266 граждан, проживающих в Сухуме и имеющих право выплаты, не представили данные об открытии лицевых счетов всего 12 человек. После того как эта информация будет получена, материальная помощь зачислится на их счета."Общая сумма нанесенного стихией ущерба, по оценке Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при Кабинете министров, составляет 284,8 миллиона рублей. Из них на ремонтно-восстановительные работы направлено 175,6 миллиона рублей, на оказание материальной помощи – 109,2 миллиона рублей", – отметил вице-премьер.Ущерб гражданам, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий, Госкомиссией был оценен на сумму 93,6 миллиона рублей. За материальной помощью к руководству страны обратилось 664 человека.Летом 2021 года Абхазия трижды подвергалась буйству стихии – в начале и конце июля, а также в середине августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/vodnaya-trevoga-sistemu-opovescheniya-o-podtopleniyakh-ustanovili-v-pyati-selakh-abkhazii-1038737446.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/V-lovushke-na-vsyu-noch-kak-zhiteli-Sukhuma-perezhili-potop--1033072089.html

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