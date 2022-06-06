https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/pod-vekovoy-lipoy-kak-v-abkhazii-otmetili-den-rozhdeniya-pushkina-1039423663.html

Под вековой липой: как в Абхазии отметили день рождения Пушкина

Под вековой липой: как в Абхазии отметили день рождения Пушкина

Великий классик русской литературы, автор множества произведений, переведенных на десятки языков мира, Александр Пушкин родился 223 года назад. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T14:30+0300

2022-06-06T14:30+0300

2022-06-06T14:44+0300

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. День рождения Александра Пушкина традиционно отметили возложением цветов к памятнику поэта в Сухуме, а также чтением стихов и разговорами о роли "солнца русской поэзии" в литературе.В начале мероприятия поэт Владимир Зантария напомнил, что значительный вклад в развитие художественного перевода внес признанный мастер поэтического слова Мушни Ласуриа, который перевел на абхазский язык роман в стихах "Евгений Онегин"."Я еще раз хотел бы в этой превосходной обстановке поздравить его с присуждением ему Патриаршей литературной премии за выдающиеся заслуги перед русской литературой и абхазской литературой. Его долгий и кропотливый перевод романа в стихах "Евгений Онегин" увенчался успехом и был издан отдельной книгой в 1969 году в Сухуме. А в 2017 году роман вышел уже в двуязычном издании на русском и абхазском языках", – отметил Зантария.Поэт добавил, что в своем переводе Мушни Ласуриа смог сохранить не только образную систему и художественно-стилистические особенности произведения, но форму и структуру "онегинской строфы", в основу которой был положен 14-строчный сонет.Затем перед собравшимися выступил сам Мушни Ласуриа, который заметил, что день рождения Александра Сергеевича – это праздник, который отмечают в республике ежегодно."Дорогие друзья, любители поэзии, абхазской или русской, поэзия она одна – мировая. По форме она может быть национальной, но по сути она общемировая. Настоящая лирика, она задушевная, захватывает всю душу человека, пусть это будет Пушкин, Байрон, Есенин, наш Баграт Шинкуба, Таиф Аджба и многие другие", – сказал поэт.Автор перевода "Евгения Онегина" зачитал отрывки из романа на абхазском, затем подарил книгу новому руководителю Россотрудничества в Абхазии Дмитрию Федотову."Я сейчас сидел и слушал, как звучат произведения Пушкина на абхазском языке. Честно говоря, пронзительно до мурашек по коже. Большое спасибо за то, что сделали этот праздник и спасибо вам всем за то, что пришли на этот праздник и чтите Пушкина", – сказал Федотов и поблагодарил поэта за подарок.В рамках мероприятия перед зрителями выступили ученики сухумских школ, которые прочли стихотворения Пушкина и показали театрализованные представления по его произведениям.День рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также отмечается День русского языка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/novyy-glava-rossotrudnichestva-v-abkhazii-pristupit-k-rabote-s-6-iyunya-1039377627.html

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