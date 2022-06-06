Под вековой липой: как в Абхазии отметили день рождения Пушкина
14:30 06.06.2022 (обновлено: 14:44 06.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Великий классик русской литературы, автор множества произведений, переведенных на десятки языков мира, Александр Пушкин родился 223 года назад.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. День рождения Александра Пушкина традиционно отметили возложением цветов к памятнику поэта в Сухуме, а также чтением стихов и разговорами о роли "солнца русской поэзии" в литературе.
Под сенью многовековой липы в Сухумском ботаническом саду, где каждый год проходят Пушкинские чтения, собрались поэты, писатели, поклонники творчества знаменитого классика.
В начале мероприятия поэт Владимир Зантария напомнил, что значительный вклад в развитие художественного перевода внес признанный мастер поэтического слова Мушни Ласуриа, который перевел на абхазский язык роман в стихах "Евгений Онегин".
"Я еще раз хотел бы в этой превосходной обстановке поздравить его с присуждением ему Патриаршей литературной премии за выдающиеся заслуги перед русской литературой и абхазской литературой. Его долгий и кропотливый перевод романа в стихах "Евгений Онегин" увенчался успехом и был издан отдельной книгой в 1969 году в Сухуме. А в 2017 году роман вышел уже в двуязычном издании на русском и абхазском языках", – отметил Зантария.
© Sputnik / Томас Тхайцук День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения Пушкина отметили в Сухуме.
Поэт добавил, что в своем переводе Мушни Ласуриа смог сохранить не только образную систему и художественно-стилистические особенности произведения, но форму и структуру "онегинской строфы", в основу которой был положен 14-строчный сонет.
Затем перед собравшимися выступил сам Мушни Ласуриа, который заметил, что день рождения Александра Сергеевича – это праздник, который отмечают в республике ежегодно.
"Дорогие друзья, любители поэзии, абхазской или русской, поэзия она одна – мировая. По форме она может быть национальной, но по сути она общемировая. Настоящая лирика, она задушевная, захватывает всю душу человека, пусть это будет Пушкин, Байрон, Есенин, наш Баграт Шинкуба, Таиф Аджба и многие другие", – сказал поэт.
Автор перевода "Евгения Онегина" зачитал отрывки из романа на абхазском, затем подарил книгу новому руководителю Россотрудничества в Абхазии Дмитрию Федотову.
"Я сейчас сидел и слушал, как звучат произведения Пушкина на абхазском языке. Честно говоря, пронзительно до мурашек по коже. Большое спасибо за то, что сделали этот праздник и спасибо вам всем за то, что пришли на этот праздник и чтите Пушкина", – сказал Федотов и поблагодарил поэта за подарок.
В рамках мероприятия перед зрителями выступили ученики сухумских школ, которые прочли стихотворения Пушкина и показали театрализованные представления по его произведениям.
День рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также отмечается День русского языка.