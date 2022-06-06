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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июня
Погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не поменяется, сохранится влияние теплого сектора южного циклона. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T17:54+0300
2022-06-06T17:54+0300
2022-06-06T17:55+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Во вторник, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром туман с моросью, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С от +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июня
17:54 06.06.2022 (обновлено: 17:55 06.06.2022)
Погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не поменяется, сохранится влияние теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Во вторник, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром туман с моросью, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С от +26°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.