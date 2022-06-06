https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-7-iyunya-1039431297.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 июня

Погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не поменяется, сохранится влияние теплого сектора южного циклона. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T17:54+0300

2022-06-06T17:54+0300

2022-06-06T17:55+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Во вторник, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром туман с моросью, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С от +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии