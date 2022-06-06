https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-mig-29-v-dnr-1039420807.html

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в ДНР

Также средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T12:15+0300

2022-06-06T12:15+0300

2022-06-06T12:20+0300

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 в небе над ДНР, сообщает Минобороны России.Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области были уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, на котором ремонтировалась украинская бронетехника. Также поражено четыре пункта управления ВСУ и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 73 района скопления живой силы и военной техники. Было уничтожено два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, склад горючего, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления живой силы и военной техники, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. В рамках поставленных целей российские войска выполняют задачи по денацификации и демилитаризации страны, уничтожают военную технику и инфраструктуру противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/putin-rasskazal-o-posledstviyakh-postavok-raketnykh-sistem-na-ukraine-1039404186.html

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