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Российский меценат подарил Абхазии пять автомобилей "Нива"
Российский меценат подарил Абхазии пять автомобилей "Нива"
Подаренный автотранспорт направят в очамчырский лицей-интернат, администрации сел Агараки и Аракич, Абхазскую православную церковь и Армянскую общину Абхазии. 06.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-06T17:20+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Российский меценат Рубен Татулян передал Абхазии пять автомобилей "Нива", подаренный транспорт распределят по районам республики.По словам Трапизоняна, в ближайшем будущем в республику доставят еще шесть внедорожников "Нива" и три школьных автобуса. Сам меценат в свою очередь подчеркнул, что он родился в Абхазии и считает нужным оказывать подобную помощь.На церемонии передачи машин присутствовали глава республики Аслан Бжания, депутат Народного Собрания Абхазии Левон Галустян, председатель Армянской общины Галуст Трапизонян, меценат Рубен Татулян, а также представители сел Аракич и Агараки и глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-podvel-itogi-raboty-za-desyat-let-1038978636.html
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новости, абхазия
Российский меценат подарил Абхазии пять автомобилей "Нива"
Подаренный автотранспорт направят в очамчырский лицей-интернат, администрации сел Агараки и Аракич, Абхазскую православную церковь и Армянскую общину Абхазии.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Российский меценат Рубен Татулян передал Абхазии пять автомобилей "Нива", подаренный транспорт распределят по районам республики.
Как рассказал председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян, автомобили отправят в очамчырский лицей-интернат, в администрацию села Агараки Гудаутского района, Абхазскую православную церковь, Армянскую общину Абхазии и в администрацию села Аракич Очамчырского района.
По словам Трапизоняна, в ближайшем будущем в республику доставят еще шесть внедорожников "Нива" и три школьных автобуса.
Сам меценат в свою очередь подчеркнул, что он родился в Абхазии и считает нужным оказывать подобную помощь.
На церемонии передачи машин присутствовали глава республики Аслан Бжания, депутат Народного Собрания Абхазии Левон Галустян, председатель Армянской общины Галуст Трапизонян, меценат Рубен Татулян, а также представители сел Аракич и Агараки и глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.