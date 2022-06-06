https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/rossiyskiy-metsenat-podaril-abkhazii-pyat-avtomobiley-niva-1039413248.html

Российский меценат подарил Абхазии пять автомобилей "Нива"

Российский меценат подарил Абхазии пять автомобилей "Нива"

Подаренный автотранспорт направят в очамчырский лицей-интернат, администрации сел Агараки и Аракич, Абхазскую православную церковь и Армянскую общину Абхазии. 06.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-06T17:20+0300

2022-06-06T17:20+0300

2022-06-06T17:20+0300

в абхазии

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/05/1039404853_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5cfdb897d9f7025dace4e40f46b081cc.jpg

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Российский меценат Рубен Татулян передал Абхазии пять автомобилей "Нива", подаренный транспорт распределят по районам республики.По словам Трапизоняна, в ближайшем будущем в республику доставят еще шесть внедорожников "Нива" и три школьных автобуса. Сам меценат в свою очередь подчеркнул, что он родился в Абхазии и считает нужным оказывать подобную помощь.На церемонии передачи машин присутствовали глава республики Аслан Бжания, депутат Народного Собрания Абхазии Левон Галустян, председатель Армянской общины Галуст Трапизонян, меценат Рубен Татулян, а также представители сел Аракич и Агараки и глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-podvel-itogi-raboty-za-desyat-let-1038978636.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, абхазия